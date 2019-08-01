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Xiaomi Mi Mix 4 Özellikleri Netlik Kazanıyor!

Xiaomi'nin en yeni amiral gemisi Xiaomi Mi Mix 4, ters şarj özelliğine sahip olabilir....

By Muhammed Arslan

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Xiaomi Mi Mix 4

Günümüzde kablosuz şarj ile gelen telefonların sayısı bir hayli fazla. Üreticiler artık trendi yakalamış gibi görünüyor. En iyi akıllı telefon üreticileri arasında görünüşte dikkat çeken ve ters kablosuz şarj olan başka bir trend var. Görünen o ki, Xiaomi bu yaklaşmakta olan amiral gemisi akıllı telefona dahil olan en son akıllı telefon üreticisi olabilir.

Xiaomi.EU özel MIUI ekibinden XDA Junior Member kackskrz, son MIUI beta sürümlerinde ters kablosuz şarj desteğini tespit ettiğini açıkladı. Bu, Xiaomi’nin gelecekteki bir cihaza, muhtemelen Xiaomi Mi Mix 4’e ekleyeceğini düşünebiliriz.

XDA, “şarj işlemi 90 saniye içinde başlamazsa, otomatik olarak kapanacak” özelliğinin ekleneceğini de ekliyor. Bu, telefonun hızlı bir şekilde bitmemesini sağlamak için pil tasarrufu sağlayan bir mekanizmadır.

Xiaomi Mi Mix 4 Özellikleri Netlik Kazanıyor!

MIUI beta sürümlerinde görülen dizeler cihazın adını göstermiyor olsa da, yakında çıkacak olan Xiaomi Mi Mix 4 olması bekleniyor. Tersine şarj işlemi bir orta seviye veya bütçe özelliği olan telefonlara özgü değil. Buna ek olarak Huawei P30 Pro ve Galaxy S10 serisi birinci sınıf amiral gemilerinde de yer alıyor.

Xiaomi, yılın ikinci yarısında Mi Mix 4’ü çıkarabilir. Bu noktaları göz önüne alarak, Mix 4, ters kablosuz şarj özelliğine sahip en iyi aday. Xiaomi’nin Ürün Müdürü Wang Teng Thomas’ın yakın tarihli bir açıklamasına göre, Mix 4 muhtemelen Mi 9’dan daha hızlı bir kablosuz şarj özelliğine sahip olacak.

KaynakXDA-Developer
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