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Xiaomi Mi Mix 4 Özellikleri Netlik Kazanmaya Başladı!

Xiaomi'nin 108MP sensöre sahip olması beklenen yaklaşan amiral gemisi Mi MIX 4 hakkında yeni bilgiler var...

By Muhammed Arslan

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Xiaomi Mi Mix 4 Özellikleri Netlik Kazanmaya Başladı!

Xiaomi’nin bir sonraki amiral gemisi olan Xiaomi Mi MIX 4’ün en yeni özellikler ve kameralarla gelmesi bekleniyor. Bugün Çinli bir kaynağa göre, telefonun ROG Phone 2 ve Black Shark 2 Pro gibi oyun cihazlarında yer alan Qualcomm’un en yeni Snapdragon 855 Plus işlemcisi bulunacak.

Üstelik, Mi MIX 4’ün, önceki Mi MIX serisine göre, kavisli 2K çentikli ekrana ya da çentiksiz bir ekrana sahip olduğu söyleniyor. Sızan özellikler, Mi MIX 4’ün 108MP birincil arka kamera sensörüyle birlikte geleceğini gösteriyor. Bu, Samsung ISOCELL tarafından son zamanlarda piyasaya sürülen sensörün aynı olduğu anlamına geliyor.

Bu daha büyük 108MP, bir 16MP sensör ve ardından bir 12MP sensör ve bir periskop kamera sensörü ile de eşleştirilir. Depolama açısından, Mi MIX 4’ün UFS 3.0 destekli olduğu söylenen büyük bir 12GB RAM ve 1TB onboard depolama varyantı ile gelmesi bekleniyor.

Xiaomi Mi Mix 4 Özellikleri Netlik Kazanmaya Başladı!

Mi MIX 4, şirketin 45W Hızlı Şarjını destekleyen 4500mAh batarya ile çalışmaktadır. ve Ayrıca cihaz ters kablosuz şarjı desteklemektedir. NFC ve bir kulaklık girişi de içerecektir.

Mi MIX 4’ün hakkında sızan özelliklerinin doğru olduğuna inanırsak, bu yıl Xiaomi’den bir başka üstün amiral gemisi bekleyebiliriz. Ancak beklenen piyasaya çıkış tarihi, fiyatlandırma ve bulunabilirlik henüz bilinmemektedir.

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