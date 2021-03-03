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Xiaomi Mi Mix 4 Pro Max Geliyor – Xiaomi’den Katlanabilir Telefon!

Xiaomi'nin yeni katlanabilir akıllı telefonu Mi Mix 4 Pro Max olarak adlandırılacak. İşte katlanabilir telefon hakkında bilinenler...

Ayşen Sıla

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Xiaomi, bu yıl katlanabilir bir akıllı telefon piyasaya sürecek üreticilerden biri. Hayranların dört gözle beklediği katlanabilir telefonuyla Samsung’a ciddi bir rakip olması bekleniyor. Yeni bir sızıntı, telefonun resmi adının Mi Mix serisi altında piyasaya sürüleceğini ortaya çıkardı.

Display Search’ten Ross Young’a göre, Xiaomi’nin katlanabilir akıllı telefonu Mi Mic 4 Pro Max olarak piyasaya sürülebilir. Bu şaşırtıcı olsa da, Xiaomi’nin Mi Mix serisi yeni teknolojiler ve özellikler getirmesiyle tanındığı için mantıklı geliyor.

Kaynağımız ekranların, Optoelektronik Teknoloji (CSOT), görüntü yan kuruluşu tarafından tedarik edileceğini söylüyor. Bu, Samsung Display’in Xiaomi’nin katlanabilir telefonu için ekranlar yapacağını söyleyen raporun yanlış olduğu anlamına gelmiyor.

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Analist, Samsung Display’in gerçekten Xiaomi’ye ekran sağlayacağını, ancak bunun daha sonra duyurulacak olan katlanabilir bir telefon için olacağını doğruladı.

Kaynak, Mi Mix 4 Pro Max’in Huawei Mate XS’e benzer dışa doğru katlanabilen bir tasarıma sahip olacağını söyledi. Katlandığında cihazın kapak ekranının 6,38 inç olacağını da sözlerine ekledi.

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KaynakTwitter

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