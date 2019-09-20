Xiaomi Mi Mix 5G Katlanabilir Telefon Olarak mı Geliyor?

Xiaomi'nin katlanabilir telefonunun Xiaomi Mi Mix 5G olduğu, son sızıntılardan sonra daha da netleşmeye başladı...

Xiaomi’nin yaklaşmakta amiral gemisi Mi 9 Pro 5G hakkında son birkaç gündür önemli sızıntılar gündeme geliyor. Ancak önümüzdeki hafta tanıtılacak olan ikinci model Mi Mix 5G hakkında pek bir şey duymadık.

Şimdi ise şirket bir tanıtım görüntüsü paylaştı. Mi Mix 5G telefonunun ilginç bir özelliğini ortaya koyuyor. Yeni Mi Mix 5G tanıtım posteri bize %100 ekran gövde oranından fazla bir sınır olduğunu söylüyor.

Bu, telefonun katlanabilir olduğu hakkında spekülasyonlar oluşturuyor. Kısa bir sıra önce sızdırılmış bir görüntü ise telefona farklı bir bakış açısı getiriyor. Xiaomi Mi Mix 5G’nin son derece kavisli ekranı var. NEX 3 ve Mate 30 Pro‘da bulunan şelale ekranından bile daha kavisli görünüyor.

Bu, telefonun ekranının soldan içe katlandığının bir işareti olabilir mi? Bu spekülasyon aslında çok da yanlış sayılmaz. Xiaomi’nin Mi Mix serisi, her zaman yeni nesil tasarımların yer aldığı konsept olarak ön plana çıkmayı başarmıştır.

Tanıtım posterindeki telefonun, Xiaomi’nin birkaç ay önce gösterdiği katlanabilir akıllı telefona çok benzeyeceğini düşünmüyor musunuz? Ekranın sol ve sağ tarafları arkaya doğru katlandığında ekranın katlandığını hayal edin. Şimdi, Mi Mix 5G’nin sızdırılmış görüntüsüne bakın.