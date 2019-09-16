Xiaomi Mi Mix 5G, Mi 9 Pro 5G ve MIUI 11 Çıkış Tarihi Açıklandı!

Xiaomi’nin yılın ikinci yarısı için amiral gemisi konferansının tarihi nihayet belli oldu. Şirket, iki yeni akıllı telefonu, Xiaomi Mi Mix 5G‘yi ve Mi 9 Pro 5G‘yi 24 Eylül’de tanıtacak. Yeni akıllı telefonların tanıtılmasının yanı sıra Xiaomi, MIUI 11 arayüzünü ve yeni bir Mi TV’yi de duyuracak.

Şirket yeni Mix serisinin isimlendirme düzenini değiştirecek gibi görünüyor. Mix 4 adını kullanmak yerine, yeni modele Mi Mix 5G adı verilecek. Xiaomi’nin resmi tanıtım posteri, bu iki cihazı konsept telefonlar olarak etiketliyor.

Daha önce de belirtildiği gibi, Mi 9 Pro 5G, dünyanın en hızlı kablosuz şarj teknolojisi olan 30W ile gelecek. Mi Mix 5G’nin de aynı teknolojiye sahip olması muhtemel.

Bu iki 5G amiral gemisine de yeni bir Mi TV modeli eşlik edecek. Bu yeni TV hakkında pek bir şey bilinmiyor, ancak 8K çözünürlüğe sahip premium bir ürün olabilir. Aynı zamanda yine Çnli üreticilerden OnePlus premium akıllı TV‘yi de duyuracak.

Son olarak, Xiaomi’nin 24 Eylül’deki amiral gemisi konferansı da yeni MIUI 11 İşletim Sistemini duyurmak için kullanılacak. Yeni işletim sisteminin diğer simgelerle birlikte birleşik simgeleri ve ‘sesli yardım destekli arama gösterimi’ gibi yeni özelliklere sahip güncellenmiş bir tasarıma sahip olduğu söyleniyor.