Xiaomi Mi Mix 5G Modeli TENAA Kayıtlarında Ortaya Çıktı

Akıllı telefonları için en hızlı davranan markalardan biri olan Xiaomi, çok sık yeni akıllı telefon modeli tanıtmaya başladı. Bir yandan amiral gemisi bir yandan orta segment bir yandan da uygun fiyatlı akıllı telefonlar için tanıtım yapan marka son olarak Xiaomi Mi Mix 5G modeliyle gündemde.

Bu kez telefonların 5G destekli olması, yeni modellerin öne çıkmasını sağlayacak. 5G destekli olmasının yanında bu modellerin amiral gemisi akıllı telefon ailesine dahil olacağını da söyleyebiliriz. Öyle ki telefonlar donanımsal olarak da bir hayli güçlü olacak gibi duruyor.

Xiaomi Mi Mix 5G TENAA Kayıtlarında Görüldü

Bu kez modellin gündeme gelmesinin nedeni de TENAA kayıtlarında ortaya çıkmış olması. Hem ne kadar başarılı bir telefonun geleceği hem de ne kadar iddialı bir modelin karşımıza çıkacağı konusunda bilgiler elde etmiş olduk.

Xiaomi Mi Mix 5G TENAA kayıtlarının isim konusunda da bazı ipuçlarını verdiğini söylemek gerekiyor. Dilerseniz hemen kayıtlarda ortaya çıkan detaylardan söz edelim. Buna göre yeni akıllı telefon modellerinde dikkat çeken kısım 5G desteği olacak. Adından da anlaşılacağı gibi bu seride 5G desteği yer alacak.

M19 seri numarasıyla beraber gelecek olan akıllı telefonun ya Xiaomi Mi Mix 4 ya da Xiaomi Mi Mix 3S olarak adlandırılması bekleniyor. Henüz adlandırma konusunda da kesin bilgiler yok. Bunun için bir süre daha beklemek gerekecek.

İsimlendirmenin hala net olmadığı akıllı telefonun işlemci kısmında ise Snapdragon 855 ya da Snapdragon 855 Plus modeline sahip olması bekleniyor. Yine akıllı telefonların geri kalan donanımları için nasıl bir sistem sunulacağı konusunda da net bilgiler yok.

Sadece ek olarak iki detay biliyoruz. İlk detay yeni akıllı telefonların ekrandan parmak izi sunması, ikinci detay ise telefonların 20W hızlı şarj desteğine sahip olacak olması. Bunlar dışında nasıl bir seri sunulacağı konusunda beklentilerin dışında bir şey yok. Net bilgiler geldiği zaman yeni detayları aktaracağız.