Xiaomi Mi Mix Alpha Kutu Videosu Yayınlandı

Akıllı telefonlar için en farklı modellerden biri olmayı başaran Xiaomi Mi Mix Alpha, adeta bu alanda yeni bir dönem başlatmış oldu. Söz konusu akıllı telefon modellerinde yer alan özellikler bir yana, bu modelin tasarım kısmında fark sunmayı başardığını gördük.

Şimdiye kadar görmediğimiz bir ekran tasarımı karşımıza çıktı. Çentikli ekran tasarımı ya da ekrana gömülü kamera sistemlerinin sunulduğu tasarımlardan çok daha farklı bir yapı sunan Xiaomi Mi Mix Alpha, tamamen ekrandan oluşan bir akıllı telefon. Telefonun çerçeveleri bulunmuyor. Tanıtım sırasında en çok dikkat çeken detay bu olmuştu.

Xiaomi Mi Mix Alpha Özel bir Kılıfla Geliyor

Yeni akıllı telefonların sarmal ekran adı verilen ekran teknolojisi bu tasarımın sunulmasında ana etken. Söz konusu ekran sistemiyle beraber telefonların tam olarak arka yüzeye kadar uzanan bir ekrana sahip olduğu görülüyor. Ekranın iç aksam dışında sarılı bir film gibi durduğunu söylemek yanlış olmayacaktır.

Arka kısma kadar uzanan ekranın üzerinde sadece arka kameraların kullanıldığını ekleyelim. Bunun dışında telefonların tasarımını bölen bir başka kısım bulunmuyor. Söz konusu akıllı telefonların tüm bu tasarım detaylarının kutu kısmında da karşımıza çıktığını göreceğiz.

Öyle ki kısa bir süre önce sızdırılan kutu açılım videosunda, bambaşka bir tasarım kullanıldığını görüyoruz.

Xiaomi Mi Mix Alpha akıllı telefonlarının kutusunun her iki tarafı kavisli geniş bir kutu olduğunu görüyoruz. Oldukça geniş bir kutu sunulmasına karşın kutunun çok şık durduğunu da ekleyelim.

Bunun dışında Xiaomi Mi Mix Alpha kutu içeriğinde dikkat çeken bir başka noktanın da özel kılıflar olduğunu ekleyelim. En az telefon kadar şık olan bir kılıfın sunulduğu kutuda, kılıf kendisini gösteriyor. Telefona bir klips ile bağlanıyormuş gibi his veren orijinal kılıf, ekranların belli bir alanda şeffaf bir görüntü sunmasını sağlıyor.

Bu şeffaf görüntüyle beraber bildirimleri kolayca okuyabiliyorsunuz. Tabii ki telefonun tam olarak ekrandan oluşan bir model olduğunu düşünecek olursak, yeni akıllı telefonların koruması için ekstra nesnelere de sahip olmak gerekiyor.