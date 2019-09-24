Xiaomi Mi Mix Alpha Tanıtıldı - Fiyatı ve Özellikleri

2016’dan bu yana, Xiaomi’nin en iyi amiral gemileri Mi Mix serisinden. Bu yıl da, Xiaomi yepyeni Konsept amiral gemisi olan Xiaomi Mi Mix Alpha ya da diğer adıyla Xiaomi Mi Mix 5G‘yi piyasaya sürerken gelenek devam ediyor.

Bu, daha önce herhangi bir akıllı telefonda görülmeyen gelecek nesil özellikleri bir araya getiriyor. Yenilikçi tasarımı sayesinde amiral gemisi kadrosunun Alfa üyesidir. Telefon, Dünyada ilk konusunda oldukça iddialı özelliklere sahip.

Xiaomi Mi Mix Alpha, neredeyse tüm cihazın etrafını saran kavisli bir ekrana sahip dünyadaki ilk akıllı telefon. Kamerayı arkada tutan küçük dikey şerit hariç, ekran, yanlar ve arka dahil olmak üzere tüm akıllı telefonu çevreliyor.

Yeni tasarımı sayesinde %180.6 oranında ekran/gövde oranı var.

Telefon, tüm ekran 4D surround ekranın yeni bir çağını başlatıyor. Ancak bu kavramı gerçeğe dönüştürmek kolay değildi. Bu nedenle, Xiaomi böyle bir tam ekran saran tasarımı sağlamak için çeşitli akıllı çözümler kullandı.

Telefon çok güçlü ve hafif bir Titanyum çerçeve ile destekleniyor. Kamerayı barındıran dikey şerit seramik malzemeden yapılmıştır. Ayrıca, arkadaki üçlü kameraların her türlü çizilmeyi önlemek için safir cam tarafından korunuyor. Arkadaki dikey şerit aynı zamanda telefonun antenlerinin yanı sıra Wi-Fi ve 5G için bağlantı modüllerini barındırıyor.

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Yan taraflarda tuş yok. Bunun yerine basınca duyarlı tuşlar kullanmıştır. Bu, yan göstergelerin güçlü haptiklerin yardımıyla (doğrusal motor) fiziksel bir düğmeyi taklit edebileceği anlamına gelir.

Mate 30 Pro‘da gördüğümüze benzer şekilde şelale ekran tasarımı yanlarda da mevcut. Ayrıca, ses çıkışı için bir ekran akustik teknolojisi ve ultrasonik yakınlık sensörü de bulunmaktadır.

Ayrıca, ekranlar da yanları kapladığından, yanlışlıkla dokunmalardan endişe duyuyorsanız, Xiaomi de bunun için bir çözüm uyguladı. Xiaomi, ekran kullanım davranışını öngören çoklu sensörler ve AI algoritmaları kullanılarak yanlışlıkla dokunmaların önlendiğini ortaya koyuyor. Bu, telefonun yanlış temastan kaçınmak için aktif olmayan dokunma alanlarını devre dışı bıraktığı anlamına gelir.

Xiaomi Mi Mix Alpha Donanım Özellikleri ve Kamera

Xiaomi, bugün etkinlikte Mi Mix Alpha’nın ayrıntılı özelliklerini açıklamadı. Ancak şirket, 5G çift SIM destekli Snapdragon 855 Plus işlemci tarafından destekleneceğini onayladı.

12GB RAM ve 512GB UFS 3.0 depolamaya sahip en az bir sürüm olacak. Batarya 4050mAh olarak kalıyor. Çok büyük değil ama aynı zamanda Mi 9 Pro 5G gibi 40W’lık hızlı şarjı da destekliyor.

Xiaomi Mi Mix 5G, 100MP+ çözünürlüklü kamera sensörüne sahip dünyanın ilk akıllı telefonu. Bu, cihazın arkasındaki Samsung ISOCELL Bright HMX 108MP kamera sensörü kullanılarak mümkün oldu.

Mi Mix Alpha üzerindeki 108MP birincil sensör ile gelecek. Bu kurulum, son derece ayrıntılı olacak 12032×9024 piksel çözünürlükte görüntüler ortaya çıkaracak. 8X‘lik zoomlarda bile, görüntüler bir akıllı telefon kamerasından görülmeyen çok yüksek miktarda ayrıntıyı koruyacak.

İki kamera sensörü daha Mi Mix Alpha’nın üçlü kamera kurulumunu tamamlıyor: 2x optik zoom’a sahip 12MP telefoto kamera ve 117 derecelik 20MP ultra geniş açılı kamera lensi. Bu kurulum ayrıca 1.5cm makro fotoğrafçılığını da destekler. Kurulumun diğer özellikleri arasında dört eksenli OIS, Lazer odak ve bir titreme sensörü var.

108MP kamera sensöründen ilk kamera örneği kısa süre önce yayınlandı. Son derece ayrıntılı ve zengin görünüyor. Ancak elbette, gerçek hayattaki görüntü kalitesini görmek için iyi bir inceleme beklememiz gerekecek.

Mi Mix Alpha’nın selfie kamerası yok.

Çünkü buna gerek yok. Selfiesleriniz için arka kamera ayarını kullanmak üzere telefonu kolayca çevirebilirsiniz.

Xiaomi Mi Mix Alpha Yazılımı

Mi Mix Alpha’nın 360 derecelik ekranından tam anlamıyla yararlanmak için, Xiaomi telefonun yazılımına bazı akıllı eklemeler yaptı. Telefonunuzdaki arka ekrana geçtiğinizde selfie moduna geçmenin yanı sıra (Nubia Z20 gibi), birden fazla yazılım numarası ile arka ekranı kullanışlı kılar.

Ayrıca, telefonu farklı bildirimler için aydınlatacak şekilde ayarlayabilirsiniz. Telefonu şarj ederken bile ekranın tamamı aydınlanabilir ve güzel bir deneyim yaşatır.

Xiaomi Mi Mix Alpha Fiyatı

Mi Mix Alpha, şu anda sınırlı üretime tabi tutuldu. Çok küçük bir ölçekte üretilmesi şaşırtıcı değil. Şirket, Samsung’un yeni katlanabilir akıllı telefonundan bile daha fazla olan 2814 dolarlık bir fiyatla fiyatlandırdı.

Mi Mix Alpha prototipi Çin’in çeşitli Mi mağazalarında sergilenecek. Deneme üretiminin başarılı olduğu ortaya çıkınca, şirket bu yılın sonuna kadar seri üretmeye çalışacak.