Xiaomi Mi Mix Alpha Tanıtım Videosu Yayınlandı – Olağanüstü Tasarım!

Neredeyse tüm telefonu saran Xiaomi Mi Mix Alpha‘nın eşsiz ekranı Visionox tarafından üretiliyor. CEO Lei Jun, son iki yılını şirketin 70 milyon dolara mal olan bir yatırım olan Alpha üzerinde çalışmak için harcadığını açıkladı.

Bu iki şirket arasındaki ilk işbirliği değil. Visionox, Xiaomi’nin katlanabilir telefon prototipinde kullanılan esnek ekranı sağladı. Katlanabilir esnek ekranlı telefonun, Alpha tasarımına benzer şekilde bir ekrana ancak ileri ve geriye katlanabilen bir ekran sahip olması bekleniyor.

Xiaomi, Visionox’un OLED ekranlarının verimini artırmasına yardımcı olmak için mühendisler bile gönderdi. Şu da bir gerçek ki Mi Mix Alpha, piyasadaki en yüksek fiyat etiketine sahip telefonlardan birisi. Ancak ekranın üretimi ve 108MP kamera sensörünün arttıkça, fiyatların uzun süre önce normal amiral gemisi seviyelerine düşmesi gerekiyor.

Visionox, Pekin’deki Tsinghua Üniversitesi’nden, 2020’deki QS Dünya Üniversitesi Sıralamasında 16. sırada yer alan, Yale ve Columbia Üniversiteleri’ne atlayan OLED ekibi tarafından yönetiliyor.

Mevcut Mi Mix Alpha ünitelerinin ekranın üzerinde plastik kullanan prototipler olduğunu unutmayın. Xiaomi Başkanı Lin Bin Weibo’ya, Aralık ayında piyasaya sürülen perakende birimlerinin cam kullanacağını söyledi.