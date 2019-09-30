Xiaomi Mi Mix Amiral Gemileri Hakkında Yeni Bilgiler Var!

Xiaomi'nin marka tanıtım müdürü yaptığı açıklamada 2019 yılı için başka bir Mi Mix akıllı telefonun piyasaya sürülmeyeceğini doğruladı...

Xiaomi kısa bir süre önce Mi Mix Alpha konsept akıllı telefonunu, yaklaşık 2.807 dolar gibi şaşırtıcı bir fiyat etiketiyle piyasaya sürdü. Telefonun etrafını saran 360 derecelik bir ekrana sahip ve 100 megapiksellik bir kamera sensörüne sahip ilk telefon.

Şirket, Mi Mix Alpha’nın sınırlı miktarda satılacağını onayladı. Bu yüzden, Xiaomi hakkında, Mix Alpha’nın özelliklerinden bazılarına sahip başka bir Mi Mix akıllı telefonunda çalıştığı hakkında raporlar yayınlandı. Bazı raporlar, Mi Mix Alpha’da bulunan Samsung’un 108 megapiksel kamera algılayıcısına sahip Mi Mix 4 telefonunun geleceğini iddia ediyor.

Ancak Xiaomi’nin marka tanıtım müdürü ve konferans başkanı Edward Bishop, Weibo’da bir yazı paylaşdı. Bu yıl piyasaya sürülen başka bir Mi Mix serisi akıllı telefon olmayacağını doğruladı.

Ekim ayında piyasaya sunulacak olan akıllı telefon, Mi Mix serisinin bir parçası değil. Bunun yerine yeni tanıtılan Mi CC serisinin bir parçası olacak. Bu aynı zamanda, birkaç Çinli yayın tarafından 16GB RAM’e sahip bir MIX serisi akıllı telefonla ilgili olarak söylentileri ortaya koyuyor.

Xiaomi Mi MIX Alpha, neredeyse tüm cihazın etrafını saran kavisli bir ekrana sahip dünyadaki ilk akıllı telefon. Kamerayı arkada tutan küçük dikey şerit hariç, ekran, yanlar ve arka dahil olmak üzere tüm akıllı telefonu çevreliyor. Yeni telefonun da kısmen bu gibi çekici özelliklerle gelen Mi Mix harici bir serinin başlangıcı olacağı iddia ediliyor.