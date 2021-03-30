Xiaomi Mi MIX Fold Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Xiaomi, mega Lansmanının 2. Gününde Mi MIX Fold’u duyurdu. Yeni Mi MIX cihazı Xiaomi’nin ilk katlanabilir telefonu olarak görücüye çıktı. Ayrıca Snapdragon 888 işlemciden güç alan ilk katlanabilir, sıvı lensli kameralı ilk telefon ve kurum içi görüntü işleme çipine sahip ilk Xiaomi telefonu olarak karşımıza çıkıyor. Gelin daha yakından bakalım!

Tasarım

Mi MIX Fold, Samsung Galaxy Z Fold 2 ve Huawei Mate X2 gibi içe doğru katlanan bir tasarıma sahip. Gorilla Glass 5 ile kaplanmış, ancak dokulu bir arka yüze sahip özel bir seramik baskısı bulunuyor. Bu özel sürümde ayrıca altın renkli bir orta çerçeve ve ses düğmeleriyle arkada özel bir lazer gravür yer alıyor.

Xiaomi, iç ekran için 4: 3 en boy oranına karar verirken, dış ekran 27: 9 en boy oranına sahip, böylece cihaza katlanmış durumda bazı Sony telefonlarına benzer uzatılmış bir form faktörü veriyor. Bu kapak ekranı ayrıca, video görüşmeleri ve selfieler için bir kameranın sol üst köşesinde bir delik içeriyor.

Arka tasarım için Xiaomi, Mi 10 Ultra’nın tasarımını değiştirdi. Uzatılmış bir kamera muhafazasından ziyade, çok daha kısa, ancak daha geniş ve çıkıntısı bulunuyor.

Teknik Özellikler

MIX Fold’un ana katlanabilir ekranı, 4: 3 en boy oranına sahip 8.01 inç WQHD + OLED panelden oluşuyor. Bu ekstra 0,1 inç, Huawei Mate X2’nin 8 inç ekranından sadece biraz daha büyük olduğu için en büyük ana ekrana sahip katlanabilir unvanını kazandırıyor. Xiaomi’nin katlanabilirliği aynı zamanda Dolby Vision ekranlı ilk ürün.

Ana ekranda delik veya çentik yok, Samsung Galaxy Z Fold 2 ve Huawei Mate X2 gibi yüksek bir yenileme hızına sahip değil. 1 milyar renkli ekran DCI-P3 renk gamına, 4.300.000: 1 renk kontrast oranına ve sırasıyla 0.29 ve 0.35 JNCD değerine ve Delta E değerine sahip.

Kapak ekranı, 90 Hz yenileme hızına ve 180 Hz dokunmatik örnekleme hızına sahip 6,52 inç AMOLED (2520 x 840) HD + ekrandan oluşuyor. 27: 9 en boy oranına, maksimum 900 nit parlaklığa ve HDR10 Plus’a sahip. Xiaomi, her iki ekranın da süper çözünürlükte görüntüler ve videolar oluşturmak için şirket içi bir algoritma kullandığını söylüyor. Görüntülerin çözünürlüğünü 720p’den 1440p’ye ve videoların çözünürlüğünü 480p’den 1440p’ye ikiye katlayabiliyorlar.

Telefonda Snapdragon 888 işlemciyle birlikte, 16 GB’a kadar LPPDR5 RAM ve 512 GB UFS 3.1 depolama alanı bulunuyor. Depolama genişletme desteği yok. Isı dağıtımı için geniş alanlı VC sıvı soğutma, termal jel ve çoklu grafit tabaka katmanlarının bir kombinasyonunu kullanan kelebek tipi bir soğutma sistemi yer alıyor.

Mi 11 serisi gibi (Mi 11 Lite hariç) Mi MIX Fold, Harman Kardon ayarlı hoparlörlere sahip. Dört hoparlör var. Bunların ekranın her iki yanında ikişer tane ve 15V Smart PA sayesinde Mi 10 Pro’dan.%40 daha yüksek olduğu söyleniyor. Hoparlör ayrıca Xiaomi’nin kendi dört hoparlör dizisi algoritmasını kullanarak bir 3D uzamsal ses deneyimi oluşturabiliyor.

Mi MIX Fold, AAC, LDAC ve LHDC destekli güç düğmesi, NFC, Wi-Fi 6, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2 olarak ikiye katlanan yana monte edilmiş bir parmak izi tarayıcısına sahipt.

Mi MIX Fold, katlanabilir bir telefonun en büyüğü olan 5020mAh pil (çift pil tasarımı – 2460mAh + 2560mAh) ve ayrıca katlanabilir bir telefonda en hızlı olan 67W hızlı kablolu şarjı destekliyoe. Xiaomi, kullanıcıların telefonu sadece 37 dakika içinde boştan dolana kadar şarj edebileceklerini söylüyor. Ayrıca Quick Charge 4+ ve Power Delivery 3.0’ı destekliyor ancak kablosuz şarjı desteklemiyor.

Xiaomi, Mi MIX Fold’u Android 10’u temel alan MIUI 12 ile birlikte gönderiyor. Birden çok uygulamayı aynı anda yan yana çalıştırabilir, içeriği bir ekrandan diğerine sürükleyip bırakabilir, paralel pencere modunu kullanabilir ve ayrıca bir masaüstü moduna geçebilirsiniz.

Kamera

Mi MIX Fold’un üç arka kamerası var. Ana kamera, 7P lensli 108MP HM2 sensörden oluşuyor. 3x optik yakınlaştırma ve 30x telefoto yakınlaştırmaya sahip bir telefoto kamera olarak ve ayrıca 3 CM odak mesafeli bir makro kamera olarak ikiye katlanmasına olanak tanıyan sıvı lensli 8MP kamera ile eşleştirilmiş. Üçüncü kamera 13MP f/2.4 123 derece ultra geniş açılı kameradan oluşuyor. Kapak ekranı, 20 MP’lik bir ön kameraya ev sahipliği yapıyor.

Surge C1 Görüntü Algılama İşlemcisi, daha doğru otomatik odaklama, otomatik pozlama ve otomatik beyaz dengesi ile sonuçlanan gelişmiş bir 3A algoritması ve düşük ışıkta odak yetenekleri sağlıyor. Telefon,1521 ile 1975 dolar arasında depolama ve RAM seçeneğine göre farklı fiyat etiketiyle satılıyor.