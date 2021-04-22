Xiaomi MI MIX Fold’un Küresel Lansmanı Yaklaşıyor!

Geçen ayın sonunda Xiaomi, Mi MIX Fold’u Çin’deki ilk katlanabilir akıllı telefonu olarak duyurmuştu. Şu anda, cihaz yalnızca iç pazarda satın alınabiliyory. Tipster Mukul Sharma tarafından paylaşılan yeni bilgiler, Mi MIX Fold’un yakında küresel pazarda da yerini alacağını gösteriyor.

Mi MIX Fold’un Çin versiyonu M2011J18C model numarasına sahipti. Xiaomi, cihazının genel sürümünde “C” yerine “G” harfini kullanıyor. Mi MIX Fold’un M2011J18G model numarasına sahip global sürümü IMEI veritabanında da tespit edildi.

Bu listeler, şirketin Mi MIX Fold’un küresel olarak piyasaya sürülmeyi planladığını gösteriyor. Xiaomi Mi MIX Fold, QHD + çözünürlük, 60Hz yenileme hızı ve 4: 3 en boy oranı sunan 8.01 inç AMOLED ekrana sahip olacak.

Ön tarafa, delikli tasarıma sahip 6,52 inç AMOLED ekran yerleştirilmiş. QHD + çözünürlük ve 90Hz yenileme hızı sunan telefon, Snapdragon 888 işlemci, LPDDR5 RAM ve UFS 3.1 depolama ile destekleniyor. Cihaz MIUI 12 tabanlı Android 11 işletim sistemiyle çalışıyor.

Mi MIX Fold, 67W hızlı şarjı destekleyen 5.020mAh bataryaya sahip. Kamera kurulumu 108 megapiksellik bir Samsung ISOCELL HM2 ana kamera, 13 megapiksel süper geniş sensör ve 3x optik yakınlaştırmalı 8 megapiksel telefoto sıvı lens içeriyor. Selfieler içinse 20 megapiksellik bir ön kameraya sahip. Kameralar, Xiaomi’nin kendi geliştirdiği Surge C1 ISP tarafından destekleniyor.