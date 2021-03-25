Xiaomi Mi MIX Serisi, 29 Mart’ta Görücüye Çıkacak!

Xiaomi, 2021 yeni ürün lansmanı etkinliğini 29 Mart’ta gerçekleştirecek. Şirket, aynı etkinlikte Mi Notebook Pro dizüstü bilgisayar ve yeni bir MIJIA Çamaşır Makinesi ile birlikte Mi 11 Pro ve Mi 11 Ultra akıllı telefonlarını piyasaya süreceğini doğruladı.

Şirketin aynı etkinlikte Mi MIX serisi bir cihaz tanıtmasını bekliyorduk ve Xiaomi bunu şimdi doğruladı. Şirket, Mi MIX akıllı telefonun 29 Mart’ta piyasaya sürüleceğini onaylarken, yeni cihazla ilgili başka bir şey açıklamadı

Son raporlara inanılacak olursa, bu yeni Mi MIX serisi akıllı telefonun şirketin ilk katlanabilir akıllı telefonu olması bekleniyor. Yakın zamanda bildirdiğimiz gibi, cihaz 3C sertifikası da aldı.

Şu an itibariyle Xiaomi’nin katlanabilir akıllı telefonu hakkında pek bir şey bilinmiyor ancak telefonun, şirketin deneysel cihazları için kullandığı Mi MIX serisinin bir parçası olabileceğine inanılıyor. Bu yaklaşan 5G akıllı telefon muhtemelen Galaxy Z Fold 2 benzeri bir menteşe tasarımına sahip ve ekranı içe doğru katlıyor.

Önceki raporlara göre, akıllı telefonun 120 Hz yenileme hızı desteğiyle yaklaşık 7 inç ekran boyutuyla geleceğine inanılıyor. Telefon, Qualcomm Snapdragon 888 yonga setinden güç alabilir ve üçlü kamera modülünde 108MP ana kamera sensörüne sahip olabilir. MIUI 12’yi çalıştırabilir ve 5.000mAh pile sahip olabilir.