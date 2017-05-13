Xiaomi MI MIX/MI Note 2/5S/5S Plus Sonunda Android Nougat Güncellemesini Alıyor

Bugün MIUI, 249 mi telefonuna 333. hafta Geliştirici İşletim Sistemi’ne güncellemek için ilgili bildirim gönderdi. Xiaomi MI MX, MI Note 2, MI 5S, MI 5S Plus‘ın Android 6.0 işletim sistemini güncelleyen son sefer olduğu bildirildi.

15 Mayıs‘dan itibaren bu dört model, Android 7.0 Nougat kapalı Beta testine dayanan MIUI 8‘i almaya başlayacak ve bu üç hafta gibi zamanı içermekte.

Snapdragon 650/652/820 ile Xiaomi telefonlarıyla karşılaştırıldığında, Snapdragon 821 işlemcisine sahip bu dört akıllı telefon, Xiaomi personelinin dağıtım ve uyumluluk konusundaki çalışmalarına bağlı olarak MIUI 8’i erteliyor. Yeni yıl başlamadan önce, Xiaomi MI MIX, Android 7.0 test skoru Geekbech’te görülmüştü, elbette uyumluluğu sağlamak için üçüncü taraf geliştiriciye ait olup olmadığı hakkında hiçbir fikrimiz yok.