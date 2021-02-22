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Xiaomi, Mi Neckband Pro Kulaklık ve Mi Hoparlörünü Satışa Çıkardı!

Xiaomi, yeni Mi Neckband Pro kablosuz kulaklıklarını ve Mi Bluetooth hoparlörünü Hindistan pazarında satışa çıkarmaya başladı.

Yunus Emre Çakır

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Xiaomi Neckband Pro

Çin’li akıllı telefon üreticisi Xiaomi, yeni kablosuz kulaklık ve hoparlörünü Hindistan pazarında satışa sundu. Yeni Neckband Pro kulaklık ve Mi Portable hoparlör, uygun fiyatlı olması ve sunduğu özellikler ile kullanıcıların ilgisini çekmeyi başarmış durumda. Neckband Pro kablosuz kulaklık, bir boyun bandı tarzına ve aktif gürültü engelleyici (ANC) ile geliyor.

Cihaz kullanıcılara 20 saatlik bir pil ömrü, 10 mm bas sürücüsü ve IPX4 sertifikası sunuyor. Cihaz aynı zamanda siyah ve mor olmak üzere iki renk seçeneğine sahip. Diğer özellikler arasında sesli asistan desteği, Bluetooth 5.0, IPX5 sıçrama ve ter geçirmezlik sertifikası yer alıyor.

Şirketin bir diğer yeni cihazı ise yeni taşınabilir Mi hoparlörü oldu. Bu yeni cihaz IPX7 su geçirmezlik sertifikası ve çift 8 W hoparlöre (16 W) ile geliyor. Bununla birlikte stereo ses çıkışı ile gelen Mi Portable, kablosuz ara bağlantı teknolojisine sahip. Pil ömrü olarak ise 2.600 mAh batarya kapasitesi kullanıcılara 13 saate kadar oynatma süresi sunuyor.

Bluetooth 5.0 ve dahili mikrofon desteğinin olduğu cihaz da aynı zamanda sesli asistan özelliği de yer alıyor. Xiaomi bu yeni iki cihazını ülkemize ve küresel pazara ne zaman sunacağı konusunda henüz resmi bir açıklama yapmadı.

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