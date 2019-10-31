Xiaomi Mi Note 10 Çıkış Tarihi Açıklandı

5 Kasım’da Xiaomi, Xiaomi Mi CC9 Pro, Mi Watch ve Mi TV 5’i duyurmak üzere Çin’de bir etkinliğe ev sahipliği yapacak. Mi CC9 Pro’nun uluslararası pazarlarda Xiaomi Mi Note 10 olarak yeniden markalanması bekleniyor.

Xiaomi Mi Note 10’un gelmesiyle birlikte çeşitli özellikler gün yüzüne çıkmaya başladı. Dünyanın ilk 108 megapiksellik dörtlü kameralı akıllı telefonu olarak tanıtlacağı açıkladı. Xiaomi Poland, Facebook sayfasında Mi Note 10’un 14 Kasım’da Polonya’da başlayacağını doğruladı.

Xiaomi Mi Note 10’un Mi CC9 Pro’da yer alan aynı özelliklerle birlikte gelmesi bekleniyor. Mi CC9 Pro’nun dörtlü kamera kurulumu, OIS özellikli 108 megapiksel birincil lens, 117 derecelik görüş alanına sahip 20 megapiksel ultra geniş lens, 5x OIS destekli periskop 12 megapiksel telefoto lense sahip optik yakınlaştırma, 10x ve 50x karma yakınlaştırma, 2 megapiksel makro lensi içeriyor.

Yukarıda resimde görüldüğü gibi yaklaşık 500 metre uzaklıktaki bir cismi bile gözünüzün önüne getirebilecek bir zoom yapısına sahip olacak. Mi Note 10’un ön kamerası konusunda henüz bir açıklama yapılmadı.

Kısa bir süre öncesinden yayınlanan TENAA listesi, cihazın birçok özelliğini zaten ortaya çıkarmıştı. Hatta selfie kamerasının 32 megapiksel kameraya sahip olacağını varsayabiliriz. Ama global sürümlerde bazı değişiklikler de oluyor. Bu yüzden biraz daha beklememiz gerekecek.