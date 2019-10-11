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Xiaomi Mi Note 10 Çıkış Tarihi Hakkında ilk Söylentiler!

Xiaomi'nin Note serisine telefon eklenmeyecek iddiaları, asılsız çıkabilir..

Muhammed Arslan

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Ocak 2015’te, Xiaomi ilk Mi Note ve Mi Note Pro amiral gemisi telefonlarını piyasaya sürdü. Mi Note 2, Ekim 2016’da ilk Mi Mix akıllı telefonuyla duyuruldu. Mi Note 3 telefonun Eylül 2017’de resmi olarak tanıtılmasının ardından, Xiaomi, herhangi bir yeni Mi Note serisi telefona başlamadı.

Bu yıl haziran ayında, Xiaomi CEO’su Lei Jun, şirketin Mi Note ve Mi Max serisi akıllı telefonları piyasaya sürmeyeceğini belirtti. Ancak yeni bir kaynak, Xiaomi’nin Mi Note 10‘un amiral gemisi telefonunu Ekim ayı sonuna kadar tanıtılarak Mi Note serisini diriltebileceğini iddia etti.

Ne yazık ki kaynak, Xiaomi Mi Note 10’un teknik özellikleri hakkında herhangi bir bilgi vermedi. Birinci ve ikinci nesil Mi Note telefonlar amiral gemisi özelliklerle gelirken, Mi Note 3 orta seviye bir telefondu. Bununla birlikte, Mi Note 10’un bir amiral gemisi telefon olarak tanıtılması bekleniyor.

Şayet amiral gemisi olarak gelirse, Snapdragon 855 Plus yonga seti ile donatılması oldukça muhtemeldir. XDA Geliştiricileri tarafından yayınlanan son raporlar MIUI 11 beta’nın 60Hz ve 120Hz arasında geçiş yapma seçenekleri sunan bir yenileme hızı görüntüleme ayarı için bir kod içerdiğini ortaya koydu.

Bu nedenle, Xiaomi yakında 120Hz yenileme hızına sahip bir akıllı telefon tanıtabilir. 90Hz yenileme hızına sahip gizemli telefonun bir OLED veya LCD panele sahip olup olmadığı henüz net değil.

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