Xiaomi Mi Note 10 Çıkış Tarihi Hakkında ilk Söylentiler!

Ocak 2015’te, Xiaomi ilk Mi Note ve Mi Note Pro amiral gemisi telefonlarını piyasaya sürdü. Mi Note 2, Ekim 2016’da ilk Mi Mix akıllı telefonuyla duyuruldu. Mi Note 3 telefonun Eylül 2017’de resmi olarak tanıtılmasının ardından, Xiaomi, herhangi bir yeni Mi Note serisi telefona başlamadı.

Bu yıl haziran ayında, Xiaomi CEO’su Lei Jun, şirketin Mi Note ve Mi Max serisi akıllı telefonları piyasaya sürmeyeceğini belirtti. Ancak yeni bir kaynak, Xiaomi’nin Mi Note 10‘un amiral gemisi telefonunu Ekim ayı sonuna kadar tanıtılarak Mi Note serisini diriltebileceğini iddia etti.

Ne yazık ki kaynak, Xiaomi Mi Note 10’un teknik özellikleri hakkında herhangi bir bilgi vermedi. Birinci ve ikinci nesil Mi Note telefonlar amiral gemisi özelliklerle gelirken, Mi Note 3 orta seviye bir telefondu. Bununla birlikte, Mi Note 10’un bir amiral gemisi telefon olarak tanıtılması bekleniyor.

Xiaomi will restart the Note series smartphone, and will release the Xiaomi Mi Note10 flagship mobile phone at the end of October.

— Ice universe (@UniverseIce) October 11, 2019