Xiaomi Mi Note 10 Kamera Özellikleri Belli Oldu!

Xiaomi, 14 Kasım’da Polonya’da Mi Note 10 akıllı telefonunu piyasaya sürecek. Telefonun 14 Kasım’da çıkacak olan Mi CC9 Pro’nun global sürümü olduğu söyleniyor. Xiaomi bugün, Xiaomi Mi Note 10’un beşli kamera kurulumunun detaylarını ortaya çıkaran bir görüntü paylaştı.

Aşağıda gösterilen resimde, cihazın sol üst köşesinde dikey bir kamera modülü görünüyor. Üstte 5x dijital sunan 5 megapiksel süper telefoto lensi var. İkinci sırada 12 megapiksel çözünürlüklü bir lens ve üçüncü lens 108 megapiksellik birincil kamera bulunuyor. Bir boşluktan sonra, 20 megapiksellik bir ultra geniş açılı lens ve ayrı olarak yerleştirilmiş 2 megapiksellik bir makro lens var.

Aynı kamera kurulumu Xiaomi Mi CC9 Pro’nun arka tarafında da mevcut. 108 megapiksel lens ve süper telefoto lens, her ikisi de özel OIS ile donatılmıştır. Beş kamera da iki adet çift LED flaş ünitesi ile birleştirilmiştir.

Bir Çin kaynağına göre, 5 megapiksel lens Omnivision OV08A10 markasını taşıyor. Sözü geçen lens 8 megapiksel bir sensördür. Bununla birlikte, telefonun sensörünün değiştirilmiş bir sürümü ile donatılmış gibi görünmektedir.

12 megapiksel dikey lens Samsung’un S5K2L7 sensörüdür. 108 megapiksel lens ise popüler Samsung ISOCELL Bright S4KHMX lens. 20 megapiksel süper geniş lens, bir Sony IMX350 sensördür. 2 megapiksel makro lens, 1,5 cm odak uzaklığa kadar makro çekim yapabileceğini iddia ediyor. Telefon, 5x optik zoom, 10x hibrit zoom ve 50x dijital zoom özelliğini destekler.