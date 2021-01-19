Xiaomi Mi Note 10 Lite İçin Android 11 Güncellemesi Yayınlandı!

Xiaomi, 2020’nin ilk yarısında Mi Note 10 Lite‘ı piyasaya sürdü. Tasarım odaklı bu telefon, geçen yıl piyasaya sürülen en ucuz kavisli ekranlı akıllı telefonlardan biriydi.

Bununla birlikte, bu telefon Android 10 tabanlı MIUI 11 ile piyasaya giriş yaptı. Ancak yakında MIUI 12 ile güncellendi ve şimdi de Android 11 işletim sistemine sahip olacak.

Xiaomi Mi Note 10 Lite yalnızca belirli ülkelerde satılsa da, bu akıllı telefon için Küresel, EEA, Türkiye ve Rusya olmak üzere dört farklı MIUI yapısı bulunuyor. Telefonun tüm bu modelleri şu anda Android 10 tabanlı MIUI 12 ile destekleniyor.

Ancak küresel sürüm artık V12.1.1.0.RFNMIXM yapı numaralı Android 11 güncellemesini almaya başladı bile.

Bu güncelleme şu anda ‘Kararlı Beta’ aşamasında ve bu nedenle yalnızca belirli kullanıcılar için mevcut. Bu anlamda tüm modellerin de çok yakında Android 11 güncellemesi alacağını söyleyebiliriz.

Benzer şekilde, Xiaomi’nin de önümüzdeki günlerde telefonun diğer üç modeline de (EEA, Türkiye, Rusya) güncelle başlatmasını bekliyoruz.

Genellikle, Xiaomi, orta ve üst düzey cihazları için iki Android güncellemesi ve üç MIUI güncellemesi sağlar. Bu nedenle Mi Note 10 Lite, kullanım ömrü boyunca MUI 13 ve MIUI 14 ile birlikte Android 12‘yi de alacağını söyleyebiliriz.