Xiaomi Mi Note 10 vs Oppo Reno 2 vs Huawei P30 Pro Karşılaştırma!

Bilindiği üzere akıllı telefonlar artık hayatımızın her alanında mevcut. Birçok insan en iyi donanımlı telefonlar yerine en iyi kamera performansına sahip olmayı tercih ediyor. Bu yüzden şirketler orta seviye cihazları yüksek kaliteli kameralarla donatmaya başladı. Bunun mükemmel bir örneği, Mi Note 10‘dur.

Oppo Reno 2 de benzer özelliklere sahip. Öte yandan, Huawei P30 Pro, Mi Note 10 kadar hesaplı hale geldi. Gerçek fiyat ve potansiyelleri göz önüne alındığında bu üç cihaz arasında bir karşılaştırma yapmanın yerinde olduğuna inanıyoruz.

Telefonların özellik karşılaştırmasını detaylı olarak incelemek için

Xiaomi Mi Note 10 vs Oppo Reno 2 vs Huawei P30 Pro

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Tasarım Karşılaştırması

Oppo Reno 2 özgün bir tasarıma sahiptir. Açılır selfie kamerasının LED flaş ile birlikte olduğu bir SharkFin mekanizmasına sahip. Üstelik boydan boya ekran tasarımı ile daha fazla kullanım alanı sağlıyor.

Ancak Huawei P30 Pro daha ilginç bir yapıya sahip ve IP68 sertifikasıyla su ve toz geçirmez. Xiaomi Mi Note 10, kavisli ekranı, yuvarlak köşeleri, camı ve alüminyum çerçevesi ile birinci sınıf ve özgün bir tasarıma sahip fakat herhangi bir su koruması sunmuyor.

Görüntü Kalitesi

Xiaomi Mi Note 10 ve Huawei P30 Pro, yüksek dinamik resimleme standardı desteği ve yüksek DCI P3 kapsama alanı sayesinde Oppo Reno2’den daha iyi görüntü kalitesi sağlayabiliyor.

Xiaomi Mi Note 10 ve Huawei P30 Pro arasında kalite açısından çok fazla fark yok gibi görünüyor. Oppo Reno2 ise yüksek dinamik resimlemeyi(hdr) desteklemiyor, bu yüzden multimedya içerik çoğaltmasında yetersiz kalıyor.

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Donanım ve Yazılım

Hem Xiaomi Mi Note 10 hem de Oppo Reno 2 mükemmel performans sunuyor. Her ikisi de oyun oynamak için mükemmel olan Snapdragon 730G ile güçlendirilmiştir. Ayrıca Snapdragon 8xx serisinin amiral gemisi sınıf Qualcomm yonga setleri ile aynı işlemci ve grafik işleme ünitesini desteklemektedir.

Huawei P30 Pro da güçlü bir yonga setine ev sahipliği yapıyor. Ayrıca Huawei P30 Pro, 8 GB RAM ve bir mikro SD ile daha da genişletebileceğiniz 512 GB dahili depolama ile en gelişmiş bellek yapılandırmasına sahiptir.

Kamera Karşılaştırması

Kamera tarafında, Xiaomi Mi Note 10 altın madalyayı alıyor. Muhteşem bir ayrıntı düzeyi yakalayabilen etkileyici 108 MP ana sensöre sahip beşli-kameraya sahiptir. Ayrıca, 5x optik yakınlaştırma, özel bir makro kamera ve bir ultra ince sensörü destekler.

Genel Değerlendirme

Çinli akıllı telefon üreticileri hemen her isteği karşılayacak özellikte telefon üretmeye devam ediyor. Yukarıda da benzersiz tasarımı ile Oppo Reno 2 telefonunu, yüksek performans ve yapı kalitesi ile Huawei P30 Pro’yu ve 2019 yılının en iyi kameralı telefonu olan Xiaomi Mi Note 10’u karşılaştırdık.

Karar veremediyseniz, kısaca özet geçelim. Kamera için telefon arıyorsanız, Xiaomi Mi Note 10 bütün isteklerinizi karşılayacak. Buna karşılık performans ve kamera istiyorsanız, P30 Pro sahneye giriyor. Ve son olarak tasarıma önem veriyorsanız, Oppo Reno 2 biçilmiş kaftandır.