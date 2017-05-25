Xiaomi Mi Note 2 inceleme

Batı dünyasının Xiaomi’yi uyandırmasını bekleyemeyiz. Mi Note 2, Türkiye’nin amiral gemisi kadar iyi ve mükemmel fiyata geliyor. Xiaomi Mi Not 2 incelememizden daha fazla bilgi edinin.

Xiaomi, Mi Note ve Mi Note Pro‘yu piyasaya sunduktan yaklaşık iki yıl geçti ve o dönemde çok şey değişti. Orijinal Mi Note’dan çok yeni Xiaomi Mi5s Plus‘a benzeyen Mi Note 2, Mi Mix ile kıyaslandığında biraz gölgede kalmıştı, ancak yine de fantastik bir Android telefonu. Mi Note 2 incelememizde bunun nasıl başardığını göreceğiz.

Çerçevesiz Mi Mix kadar devrimci değil ve tasarım açısından bugüne kadar durdurulan Galaxy Note 7 ile ortak olarak Mi Not 2’nin büyük bir kısmı yanlışlıkla gözden kaçırıldı. Gerçekten utanç verici çünkü bu gerçekten güzel bir telefon ve daha iyi bilinen amiral gemilerine gerçek bir rakip olan, sadece ‘full’ HD ama yine de parlak esnek OLED panelini bir kenara bırakıyor.

Xiaomi Mi Not 2, çok fazla güç ve hoş bir tasarıma sahip büyük ekranlı bir telefon arayanlar için iyi bir satın alma olduğunu kanıtlayacak ancak maalesef Xiaomi yalnızca Çin’de bırakıyor. Türkiye’de ve başka yerlerde olanlar, Çinli ithalatçılarla yine de satın alabilirler ancak uluslararası alıcılar, hücresel bağlantı konusunda dikkatli olmalıdır.

Aslında bu, piyasaya sürülmesinin ardından Mi Note 2 ile ilgili bizi en çok heyecanlandıran şeylerden biridir: bu, global LTE bağlantısı ile birlikte ilk Xiaomi telefonudur. Global Mi Note 2, 37 bandı destekler ve bant 3, 7 ve 20 için tam Türkiye 4G LTE bağlantısına sahiptir. Aynı zamanda, 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanlı üst segment Mi Not 2 sürümü vardır.

Piano Black’in yanı sıra Mi Note 2, Gümüş ve Altın renktedir. Weibo kullanıcılarına göre yakında kiraz pembe bir versiyon da olabilir.

İnceleme örneğimiz, Türkiye’de 4G LTE bantları 3 ve 7 için desteklenen giriş seviyesi 4GB RAM, 64GB depolama Mi Not 2’dir. Bu, yalnızca bant 20’ye dayanan O2 ve Giffgaff müşterileri için iyi bir tercih olmayacağı anlamına gelmektedir 4G bağlantısı, ancak diğer kullanıcılar için harika bir telefon. Yani Global sürümü daha ucuza geliyor. Bunun yerine Türkiye’deki kullanıcıların Global modelini satın almalarını öneririz.

Telefonun Global sürümüne gitseniz bile, satın almadan önce not etmeniz gereken bir şey, bu telefonlar Çin’in dışında resmi olarak satılmadığı için Uluslararası ROM yerine Çinlilerle satılıyor olmasıdır. Bu, Google Play’in ve tanıdığınız tüm ilişkili hizmetlerin önceden yüklenmeyeceği ve bununla rekabet edebilecek bazı Çince dil uygulamaları ve Çince karakterli bir klavye olacağı anlamına gelir. Aşağıda açıklayacağımız gibi tüm bunlar düzeltilebilir, ancak teknik olmayanları bunu yapmaya teşebbüs etmiyoruz. Ayrıca bkz: En iyi Çin telefonları 2017

Xiaomi Mi Note 2 inceleme: Tasarım

Xiaomi Mi Not 2, ön ve arka köşedeki muhteşem kavisli kenarları, parlak siyah kaplaması ve zengin OLED ekranıyla bir güzel sevimli model. Mi Notes 2, şimdi bir metal kasa özelliği olan Mi5s ve Mi5s Plus’ın aksine, Samsung’un S ve Note serisi amiral gemilerinde kullanılan tasarıma çok benzeyen cam önü ve arka kısmını koruyor.

İnsanlara Note 7 taklitçisi dedirtmiyor ve açık bir fark burada kalem olmaması, ancak bazı benzerlikler var. Xiaomi de 5.7 inç panele sahipken, 1920×1080 piksel daha düşük ekran çözünürlüğüne sahip. Tam ve dörtlü HD arasındaki fark pek çok kullanım durumunda göze çarpmıyor ancak en iyi multimedya deneyimini talep ederseniz, okuduğunuza bakılmaksızın insan gözünün ikisinin arasındaki farkı anlamasına bakabilirsiniz. Bununla birlikte, Xiaomi’nin pürüzlü olmadığını söylemek değil, gerçekten de bu ekran ile hayal kırıklığına uğramayacağınızı düşünüyoruz.

Cihazın ön yüzünde çift kıvrımlı ekrana sahip olan ilk Xiaomi telefonu, Galaxy S7 edge de olduğu gibi bu kadar açık değil. Bu, ekranın yan tarafındaki yanlışlıkla çıkan uygulama basmalarına neden olur, ancak aynı zamanda panelin şimdiye kadar vücuda sarılmadığı anlamına gelir – ancak minimum, sol ve sağ ekran çerçeveleri gerçekten görünürdür.

Bununla birlikte, genel efekt harika ve bizi her an gelmesini beklediğimiz çerçevesiz Mi Mix hakkında daha heyecanlı kılıyor. Ve sadece telefonun nasıl göründüğü hakkında değil: Mi Note 2’nin ön ve arka eğrisinin birbirine girişi ve sadece ince metal bir şasi ile ayrılması, elinde harika hissettiriyor. Bu büyük bir telefon, ancak kolayca kullanılabilir hissediyor – özellikle de Xiaomi’nin Tek Elle Kullanma modunu çağırdığınızda.

Bu kavisli ekrana ulaşmak için Xiaomi, Mi5s ve Mi5s Plus’da kullanılan IPS LCD‘yi esnek bir OLED panel ile değiştirdi. Gördüğümüzde harika bir şey, çünkü canlı renkler ve OLED teknolojisinin derin kontrastını seviyoruz ve ekran görünümünü zevkinize göre ince ayarlayabilirsiniz. Sunlight Display, parlak güneş ışığında kullanım için idealdir ve kullanışlı bir okuma modu da vardır.

Bu özel ekran için Xiaomi, yüzde 100 NTSC renk gamını, 100.000: 1 kontrast oranını ve ekran-vücut oranı yüzde 77.2’yi listeliyor. İkincisi, birçok amiral gemisi telefonunda görülenden daha düşük, ince çerçeve göz önüne alındığında şaşırtıcı olabilir.

Bununla birlikte, ekranın altında ve üstünde, hometuşuna yerleştirilen parlak parmak izi tarayıcıyı bulabileceğiniz oldukça geniş bir alan mevcut.

Bu Mi Note 2, örneğin USB-C’ye geçiş ve her iki tarafın da oturduğu yeni hoparlör ızgaraları arasındaki yapıda bazı önemli farklılıklar var – yine de yalnızca bir hoparlör var. Mi Note 2, 192kHz/24 bit gibi bazı iyi ses kimlik bilgilerine sahiptir ve alt tarafa bakan hoparlörünü net bir şekilde sakladığınız takdirde bol miktarda ses verir.

Pil kapasitesi, Mi Note’daki 3.000mAh‘den Mi Note 2’deki 4.070mAh‘e kadar yüzde 25’lik bir artışa ve henüz yeni telefonun yapısına sadece bir milimetre ve sadece 7 gr daha eklenmesine neden oldu. 7.8 mm’de hala çok ince. Bu pil, Xiaomi’nin yarım saat içinde yüzde 83’e kadar telefonu şarj edebileceğini söyleyen Hızlı Şarj 3,0‘ı destekliyor.

Xiaomi Mi Note 2, hem ön cam hem de arka ve 7 serisi alüminyum çerçeve ile Buzulu Gümüş ve Piyano Siyahında mevcuttur. İncelenecek siyah modeli aldık ve tasarımını bozmak için mücadele ediyoruz. Bir şey belirtmek zorunda kalırsak ön ve arka panellerin her dokunuşu hatırlama biçimi olurdu, zira parmak izlerinin gümüş modeli ile daha az sorun olacağını umuyoruz.

Xiaomi Mi Note 2 performans ve donanım

Xiaomi Mi Not 2, iki yapılandırmada sunulmaktadır: biri 4GB RAM ve 64GB depolama alanı (test edilen model) ve bir başka model ise 6GB RAM ve 128GB depolama alanına sahiptir. 6 GB’lı modelin ayrıca Global LTE desteği de mevcuttur. Her üçü de, 2.65GHz’lik Qualcomm Snapdragon 821 dört çekirdekli işlemciyi Adreno 530 GPU ile çalıştırıyor ve Mi Note’da görülen Snapdragon 801 ve Adreno 330’lardan oldukça sıyrılıyor. (Tabii ki daha yeni olan Snapdragon 810 ve Adreno 430 GPU’yu çalıştıran bir Mi Note Pro da vardı).

Çekirdek özellikleri göz önüne alındığında Mi Note 2, Mi5s Plus’a daha da benzemeye başladı. Sonuçta, her ikisinde de Snapdragon 821 işlemci, 4/6GB RAM, 64/128GB depolama alanı ve 5.7 inç tam HD ekran bulunuyor. İkisi arasındaki temel farklar, Mi Not 2’nin ön ve cam arkasındaki kavisli OLED panelinin yanı sıra biraz daha yüksek kapasiteli bir pil (4,070mAh ila 3,800mAh) ve tek bir 23Mp fotoğraf makinesi (Mi5s Plus’da iki adet 13Mp lens var).

Mi Note 2’deki Snapdragon 821 ile Google Pixel ve Pixel XL’e, OnePlus 3T’ye ve Xiaomi’nin kendi Mi5’lerine anında rakip olur. Kıyaslamalarımızda bu telefonlara karşı ve 6GB RAM OnePlus 3T ve daha küçük ekranlı Google Pixel’in gerisinde kalıyor, ancak Pixel XL’in önünde duruyoruz. Mi5s Plus’ı test etmedik ancak 3GB RAM Mi5s’e karşı oyun testlerimizde yalnızca birkaç puan geride kaldı. Genel işlem performansı Geekbench 4’te oldukça fazla, ancak Mi Not 2, AnTuTu 3D’de geride kaldı.

Aşağıdaki testlerimizin sonuçlarını karşılaştırabiliriz, ancak gerçekten önemli olan gerçek kullanım performansıdır. Ve burada Mi Note 2’yi çözemeyiz. Bu son derece hızlı bir akıllı telefon.

Depolama 64GB’da inanılmaz derecede cömert, ancak daha fazla talep eden kullanıcılar için bir microSD kart yuvası bulunmaması kötü olmuş. Bataryanın kapasitesi 4,070 mAh ve çok yüksek. Deneyimlerimize göre yarım saat içinde yüzde 83’e kadar şarj etme olanağı, çalışma süresinin daha az önemli görünmesine rağmen yaklaşık bir buçuk gün sürüyor. Kablosuz şarj desteklenmiyor ve pil çıkarılabilir değil.

Xiaomi Mi Note 2 Kamera

Xiaomi Mi Note 2, 23Mp (aslında 22.56Mp) f/2.0 Sony IMX318 ile çift tonlu flaş ve EIS ile 4K video desteği sunuyor. Şaşırtıcı bir şekilde, ince kasaya rağmen bu devasa sensör telefonla aynı hizada oturuyor.

İnanılmaz derecede yüksek megapiksel sayısı, tam boyutlu görüntülerde fotoğrafların büyüklüğü ve muazzam miktarda ayrıntı yakalanması anlamına geliyor.

Verilen iyi aydınlatma renkleri çok gerçekçi ve Mi Not 2 genel olarak harika bir iş çıkarıyor. Mi5s Plus kamerayı test etmedik, ancak bazı durumlarda çift 13Mp kameralarla daha iyi performans göstermesini bekliyoruz.

İlginç bir şekilde, 8Mp olarak derecelendirilen ön kamera, aynı zamanda birçok selfie kameranın düşük çözünürlüklü çok basit modeller olması durumunda bile etkileyici bir otofokus özelliğini destekliyor. Selfie kamera, daha çekici kendi portrenizi oluşturmanıza yardımcı olabilecek Beautify 3.0‘ı da entegre ediyor.

MIUI 8.0’daki kamera uygulaması, çeşitli gerçek zamanlı filtreler ve fotoğraf modlarıyla kullanımı kolaydır. Ayrıca bkz: En iyi kameralı telefon

Aşağıda bir örneğini bulabilirsiniz.

Xiaomi Mi Note 2 Yazılım

Xiaomi Mi Note 2, Android 6.0 Marshmallow’a dayanan MIUI 8.0 arayüzünü çalıştırıyor. Mi Note 2’yi Türkiye’de kullanmak için ayarladığımızda bölümümüzde belirttiğimiz gibi, Google uygulamaları önceden kurulu olarak gelmiyor ve bazı Çinli dil uygulamaları ve bildirimleri ve Çin karakterli bir klavye var. (size denk gelmeyebilir).

Bununla birlikte, sunduğu çok şey var gibi, daha tanıdık bir kullanıcı arayüzü arayışımızda tamamen MIUI 8’i kaybetmek istemiyoruz. Daha önce Tek elle moda dokunduk, ki bu büyük telefonları ve küçük elleri karıştırırken bir cankurtaran. Bu ayar, kolay kullanım için ekran boyutunu 4,5″ , 4.0″ veya 3.5″ e küçültmenizi sağlar.

Kullanışlılığa yardımcı olan diğer özellikler arasında, hızlıca sizi home ekranına geri döndürebileceğiniz, bir adım geri atabileceğiniz, ekran görüntüsü çekebileceğiniz ve daha pek çok şey yapabileceğiniz bir düğmeyi ekranda istediğiniz yere koymanıza izin veren Hızlı top yer almaktadır. Ayrıca, Xiaomi telefonlarındaki sırt ve çok görevli düğmeleri tersine çevirme özelliğini de seviyoruz.

MIUI 8’de bir takım değişiklikler var. Açılan bildirim çubuğu, belki de en belirgin değişiklik, üstünde yeni hızlı erişim simgeleri çalışıyor. Xiaomi, Ayarlar menüsündeki birkaç öğeyi de değiştirdi ve uyanmak için iki kez hafifçe vurma özelliği bulunuyor.

Diğer yeni özellikler arasında, enerji tasarrufu modu, geliştirilmiş video düzenleme araçları ve doodle‘lar ile çıkartmalar eklemenizi ve kapakları hızla paylaşmanızı, yeni ve sözde daha kolay gözüken Mi Lanting fontunu, güncel QR tarayıcısını Ve hesap makinesi uygulamaları, gelişmiş bir çok görevli menü, daha parlak renkler ve yeni kilit ekranı duvar kağıtları bulunuyor. Ayrıca bkz: En iyi telefonlar 2017