Xiaomi Mi Note 3 çift kamera ile gelebilir

Bir Xiaomi Mi Note 2 halefi için resmi olmak biraz erken, ancak sızıntı görüntülerin doğru olması için zamanlama doğru. Bugün yaklaşmakta olan amiral gemisini gösteren bir resim var ve oldukça ilginç görünüyor.

Söz konusu sızıntı görüntüler, Xiaomi Mi Note 3‘ü çift eğimli bir ön panel, ön yüzeye monte bir parmak izi tarayıcı ve arka taraftaki bir Mi 6 benzeri çift kamera ayarı ile gösteriyor.

Söylentilere göre Xiaomi Mi Note 3, 6 GB RAM ve 128GB depolama kapasitesine sahip bir Snapdragon 835 yonga setine, 5,7″ AMOLED ekrana ve 4,000 mAh pil’e sahip olacak.

Mi 6 planı takip edilecekse, Mi Note 3 arkaya çift sıra 12MP kameralar (bir tanesi normal görüş alanı ve diğeri de 2x yakınlaştırma ile birlikte) ve bir ön tarafta 8MP’lik bir kamera bulunacak.