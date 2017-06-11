Xiaomi Mi Notebook Air Özellikleri

Xiaomi‘nin modaya uygun ultra hafif dizüstü bilgisayar pazarındaki varlığı halen çok sınırlı ve oldukça kafa karıştırıcı ancak değeri açısından inkar edilemez biçimde etkileyicidir. Ve ikincisi, Çinli OEM’in çalışmasına aşina herhangi birine şaşkın gelmese de, orijinal Mi dizüstü Air’in geçen Temmuz’da açıklandığı ve o zamandan bu yana ikinci nesillerin sürekli sızdırıldığını biliyoruz.

Aralık ayında 4G özellikli bir modeli piyasaya çıktı ve şimdi elimizde bir yenileme daha var gibi görünüyor. Erken bilgilere göre, bu sefer Xiaomi, 13.3 inçlik modeli sadece 12.5 inç’lik ultra taşınabilir bir donanıma değil, yeni bir donanıma yöneltti.

Yeni model, bir trackpadin köşesine gömülmüş bir parmak izi okuyucunun yanı sıra dahili bir donanım yenilemesi ile birlikte geliyor. Eski 6. jenerasyon Core-i5 işlemci, 3.1GHz’lik maksimum saat hızı ile 7. nesil Core i5-7200U ile değiştirildi. GTX 940MX GPU, yerine GeForce MX150 kullanıldı. Merak ediyorsanız MX150, NVIDIA’nın giriş seviyesi Pascal dizüstü yongasıdır ve 940MX’den watt başına üç kat daha iyi bir performans sunmalıdır.

Bellek olarak, 8GB’a, 128GB veya 256GB dahili depolama arasında seçim yapmaya devam ediyor. Diğer özellikler şunlardır: Bluetooth 4.0, 1 x USB-C (5Gb/s), 2x Tip A USB 3.0 (2.5 Gb/sn), tam boyutlu bir HDMI ve Tip-C hızlı şarj desteğine sahip 4 hücreli bir pil cihazı 30 dakika içinde % 50 dolduruyor.

Cihazda herhangi bir tasarım değişikliği yok gibi görünüyor. Teknik özellikler, 1.3kg’lık bir ağırlığa ve orijinalin 1.28 kilogramına denk geliyor ve bunun, yeni şaşırtıcı ultralight magnezyum-lityum şasi olmadığından, endüstri kaynaklarının ikinci nesil Mi Dizüstü Bilgisayar olduğuna eminiz.

Konuyla ilgili olarak, Xiaomi’nin yeni ultrabook’lar dizisini ve ne zaman bekleyeceğimizi tam olarak bilmiyoruz, ancak tüm işaretler, bir Mi Dizüstü Bilgisayar almaya çalışıyorsanız biraz beklemenin ihtiyatlı olacağını önermiş görünüyor. Fiyatına gelince, yenilenen 13.3 inçlik model 128GB model için yaklaşık 735 $ ve 256GB sürüm için yaklaşık 809 $ fiyat ile sipariş edilebilir.