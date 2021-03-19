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Xiaomi Mi Notebook Pro 2021 Geliyor

Xiaomi, yepyeni bir bilgisayar duyurmaya hazırlanıyor. Yeni Mi Notebook Pro içten dışa tamamen yenilenecek!

Ayşen Sıla

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Xiaomi Mi Notebook Pro 2021 iç

Şubat ayı sonlarında Redmi K40 serisi lansman etkinliğinde Redmi ,RedmiBook Pro 14 ve RedmiBook Pro 15 adlı ilk Pro serisi dizüstü bilgisayarlarını duyurdu. Şimdi, markanın ana şirketi Xiaomi, 2021 Pro dizüstü bilgisayarını yakında piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

Resmi Mi Notebook Weibo hesabı, bazı metinlerle birlikte üç poster paylaştı. Bu görüntüler bize yaklaşan Mi Notebook Pro 2021’in tasarımının yanı sıra perakende kutusunun ilk görüntüsünü veriyor.

Xiaomi markalı dizüstü bilgisayarın kapağını gösteren ilk tanıtım posterini yayınlarken şirket, ilk Mi Notebook Pro dizüstü bilgisayarın 11 Eylül 2017’de piyasaya sürülmesinin üzerinden 1.282 gün geçtiğini söyledi.

Xiaomi Mi Notebook Pro 2021 iç

Ayrıca, yakında çıkacak dizüstü bilgisayarın beyaz renkli minimal perakende kutusunu içeren ikinci posteri paylaşırken, bu yeni üst düzey Mi Notebook’un içten dışa yeni olacağını ve harika olacağını ortaya koydu.

Son olarak, üçüncü tanıtım afişi Mi Notebook Pro 2021’in ince olacağını doğruluyor. Bununla birlikte, ince olmasına rağmen, dizüstü bilgisayarda hala 3,5 mm kulaklık girişi ve sol tarafta bir USB C Tipi bağlantı noktası bulunacak.

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KaynakSeogoog

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