Çin’in en büyük telefon ve tablet üreticilerinden biri olan Xiaomi‘nin popüler tableti Mi Pad 2 batarya şarj problemi yaşayan kullanıcılarından şikayet üzerine şikayet alıyor.

Piyasaya sunduğu teknolojik ürünlerle kısa sürede dünya pazarında kendisine yer edinen Xiaomi ,uyhgun fiyat ve kalite odaklı ürün olarak tasarladığı ürünlerden Mİ Pad 2’de şikayetler almaya başladı. Geçtiğimiz yıl satışa sunulmasından itibaren yoğun talep gören Xiaomi Mi Pad 2, bugüne kadar yüz binlerce sattı ve şirketin kar marjını yükseltti. Ancak tabletin karşılaştığı ciddi şarj sorunları kullanıcıların geri durmasına sebep olmasıyla yakalanan başarı sekteye uğrayabilir. Kullanıcılardan gelen şikayetlere bakılır ise Mi Pad 2‘nin öncülü olan Mi Pad’ın da aynı donanımsal soruna sahip olduğu görülüyor.

Arıza şu şekilde kendisini gösteriyor

Xiaomi Mi Pad 2‘yi kullandınız şarjını tamamen bitirdiniz ve cihaz kapandı. Şarj için prize yada başka kaynağa cihazınızı takıyorsunuz ama o da ne? Tablette bir hareketlilik yok, ve şarj aldığına dair ne bir uyarı ne de bir hareketlilik var. Bu şekilde tabletiniz saatlerce güç kaynağında takılı bile kalsa değişen birşey olmuyor, şarj etmiyor. işin özü şarj bir kez yüzde sıfıra inip de tablet kapanınca, saatlerce şarjda tutsanız da bir daha şarj olmuyor ve açılmıyor.

Hemen telaşa gerek yok. Kullanıcı forumlarında edinilen bilgilere göre bu sorunun ana kaynağı cihazla birlikte gelen şarj aletinden olma ihtimalini güçlendiriyor. Bazı kullanıcılar yorumlarında, tabletle gelen şarj aleti yerine farklı bir şarj aleti kullandıklarında sorunun ortadan kalktığını söylüyorlar. Buraya kadar güzel sorun çözülmüş görünüyor ancak Xiaomi Mi Pad 2‘nin şarj girişi USB Type-C olduğu için birçok kullanıcının elinde uyumlu bir şarj aletinin bulunması mümkün olmuyor. Tabletinizin garantisi dolmuş ise size yeni bir USB Type-C almak yolu gözüküyor diyelim.

Xiaomi’nin bu sorun karşısında yapmış olduğu resmi bir açıklama yok ama dünya pazarında tutunmak ve ürünlerini satıp kar etmek istiyorsa en kısa sürede bu soruna bir çözüm bulmak zorunda yoksa Çin Malı kalitesizliğine bir marka daha kurban gitmiş olacak.