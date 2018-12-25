Dün Xiaomi tarafından düzenlenen bir etkinlikte uygun fiyatlı Mi Play akıllı telefonu tanıtıldı. Şu anda da bazı ülkelerde satışa sunuldu. Ancak dünkü tanıtım etkinliğinde telefonun sadece 4GB RAM ve 64GB depolama kapasitesine sahip olan tek bir bellek çeşidi vardı.

Tabiki ilerleyen zamanlarda Xiaomi, yeni bellek sürümleri ile Mi Play modelini genişletecek. Ancak bu varsayım olarak kaldı. Çünkü hali hazırda farklı sürümlerinin de olduğu fiyatları ile birlikte var olduğu kanıtlandı.

Bunu öğrenmek aslında biraz zahmet oldu diyebiliriz. Çünkü Mi Play’in satın alma sayfasına gelip, sayfa kaynağını kontrol ederseniz, Mi Play’in iki farklı sürümünün de var olduğunu görebilirsiniz.

Ortaya çıkan yeni sürümler 6GB RAM + 64GB ve 6GB RAM + 128GB sürümleridir. Sayfa kaynağı sadece değişkenleri değil, aynı zamanda fiyatlarını da göstermiştir. Piyasaya sürüldüklerinde, 6GB RAM + 64GB depolama sürümü 188 dolar iken 6GB RAM + 128GB sürümü 232 dolardan fiyat etiketine sahip olacak.

RAM’deki ve depolamadaki artıştan başka, teknik özelliklerin geri kalanı 4GB RAM + 64GB sürümüyle aynı olacağı düşünülmektedir. Bununla birlikte, belirli renk değişkenlerinin yalnızca belirli yapılandırmalarda mevcut olması da yine tahminler arasında yerini alıyor.