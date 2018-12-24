Neredeyse iki haftalık sürekli sızıntı haberlere konu olan Xiaomi Mi Play telefonu nihayet tanıtıldı. Bu gün Xiaomi’nin düzenlemiş olduğu etkinlikte eski serilere yeni bir üye olarak akıllı telefon dünyasındaki yerine aldı.

Aslında Mi Play, Xiaomi için yeni bir serinin ilk akıllı telefonu gibi görünüyor. Ancak Redmi serisi altında bulunan Mi grubunun farklı bir sürümüdür. Daha çok bütçe telefonları arasında geçen Mi serisi, özellikle ve fiyat bakımından oldukça ucuzdur. Bundan dolayı da telefonun oldukça düşük bir fiyatı ve özellik bakımından biraz yavan duran nitelikleri var.

Tasarım bakımından incelersek Mi Play, Redmi serisinden diğer akıllı telefonlara göre daha ayrıntılı bir tasarıma sahiptir. Redmi serisinin metal/plastik gövdesi yerine Mi Play’in her iki tarafında Gorilla Glass kaplama bulunur. Arka panel kaplaması göz alıcıdır ve diğer üyeler gibi donuk değil.

Xiaomi Mi Play – Özellikleri

Xiaomi Mi Play, Xiaomi için bir ilk olan bir su damlası çentiğine sahip. 5.84 inç ekranla donatılmıştır. Büyük ölçüde azaltılmış çerçeveleri, 5.15 inçlik bir ekrana sahip olan Mi 6‘dan biraz daha küçük bir form faktörü verir. Mi Play, 1500:1 kontrast oranı, 432 ppi ve bir göz koruma modu ile 1080×2280 çözünürlükte FHD+ ekrana ev sahipliği yapmaktadır.

Telefonu çalıştıran işlemci bir gizemdi. Ama bugün, sonunda MediaTek’ten Helio P35 adlı yepyeni bir yonga seti tarafından desteklendiğini öğrenmiş olduk. Helio P35, 2.3GHz’de ayarlanmış 12nm sekiz çekirdekli bir yonga setidir. CPU/GPU dual-turbo teknolojisi adı verilen bir özelliğe sahiptir. AnTuTu puanına göre, performans bakımından Snapdragon 625 yonga setinden üstte yer alır. Bize sorarsanız, Helio P35, Qualcomm’un 14nm Snapdragon 632 işlemcisine rakip olacak potansiyelinin olduğunu söyleyebiliriz. İşlemcide 680MHz hızında çalışan bir IMG GE8320 GPU var.

Helio P35 yonga seti, 4GB RAM ve 64 GB depolama alanıyla eşleştirildi. Kullanılabilir tek depolama yapılandırması budur. Ancak Xiaomi birkaç ay içinde yeni bir farklı sürüm piyasaya sürebilir. Bunu da aklınızda bulundurun.

Çift kamera kurulumu artık şaşılacak bir özellik değil. Hemen hemen bütün yeni çıkan bütçe telefonlarında yer alıyor. Bundan dolayı Mi Play’in de trende katılması şaşırtıcı değil. Bokeh görüntüler için derinlik ayrıntılarını yaklayan ikincil bir 2MP sensörün yanında 12MP 1,25μm birincil sensöre sahiptir. Xiaomi tanıtım esnasında, HDR, EIS ve bir sürü yapay zeka özelliğine sahip olduğunu söyledi. Selfie kamerası ise HDR, yüz tanıma, portre modu ve daha fazlası ile bir 8MP sensördür. Aşağıda bazı kamera örnekleri verilmiştir.

Mi Play, neredeyse bir gün için yeteri kadar güç sağlayacak 3.000mAh’lık bir bataryayı barındırıyor. Hızlı şarj yoktur, bu nedenle 5V/2A şarj ile şarj edeceksiniz. Ayrıca arkaya yerleştirilmiş bir parmak izi tarayıcı da bulunmaktadır.

Telefonda çift SIM desteği (yalnızca nano), çift bantlı Wi-Fi, Bluetooth 4.2 ve bir USB C tipi bağlantı noktası vardır. Ancak kulaklık girişi yok ve MicroSD kart yuvası da yok.

Xiaomi Play Fiyatı ve Renk Seçenekleri

Xiaomi Mi Play sadece bir sürümde mevcuttur (4GB + 64GB). Alacakaranlık Sarısı(Twilight Gold), Fantezi Mavi(Fantasy Blue) ve Siyah olmak üzere üç renkte sunulacak, ancak tanıtım sırasında ilk iki tanesi gösterildi.

Mi Play 160 dolarlık bir fiyat etiketi ile satışa sunulacak. Pahalı değil. Ayrıca bu fiyat aralığında Xiaomi’nin kendisi de daha iyi özellikler sunan birden fazla cihaza sahip.

Bununla birlikte Xiaomi ayrıca, ağ operatörüne bağlı olarak yılda 120 ila 188 dolar arasında değişen, 12 ay boyunca 10 GB’lık ücretsiz yüksek hızlı bedava internet veriyor. Telefonun ücretinden internet maliyetini çıkarırsanız, o zaman hemen hemen cihazı ücretsiz olarak satın aldığınızı unutmayın.