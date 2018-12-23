Bir süredir özellikleri ve tasarımı konusunda iddialar gündeme gelen ve alanında ilk olma özelliğini taşıyacak yenilikler sunacağı iddia edilen Xiaomi Mi Play, bu kez renk seçenekleriyle gündemde.

Yeni modelin renk seçenekleri için paylaşılan resmi görseller, çok iddialı bir seri ile karşı karşıya olacağımızı gösteriyor. Öyle ki telefonların tasarımına karşı dayanıklılık konusunda da nemli adımlar atacağı görülüyor. Yeni renk seçeneklerine geçmeden önce teknik özelliklerden ve tasarımda yapılacak oynamadan söz edelim.

Xiaomi Mi Play İddialı Özelliklerle Geliyor

Xiaomi Mi Play akıllı telefonun çentikli bir tasarımla beraber geleceğinden söz ediliyor. Çentikli ekran tasarımına rağmen suya dayanıklı olacak olan Xiaomi Mi Play akıllı telefonlarının, arka kısımda da çift arka kameraya sahip olduğunu göreceğiz. Çift arka kamera bir yana bu modelin renk kısmında da farklı bir dizilim sunacağı görülüyor.

Huawei modellerinde olduğu gibi değişken renklere sahip olacak olan telefonda, siyah, koyu altın rengi ve siyah rengi bulunacak. Dediğimiz gibi bu renklerde de değişken düzen kullanıldığını göreceğiz. Yine arka kısımda parmak izi sensörlerinin bulunduğu standart tasarım ise devam edecek.

Teknik Özellikler için Beklentiler Neler?

Xiaomi Mi Play akıllı telefonlarının teknik özellikler kısmında sunacağı özellikler için ise yine oldukça önemli bilgiler var. Buna göre telefonun içerisinde 2.3 GHz hızında çalışan işlemciler bulunacak. Henüz işlemcilerin serisi belli değil ancak Snapdragon ya da MediaTek işlemcileri bekliyoruz. RAM bellek kısmında ise 2 farklı seçenek olacak. 4 GB RAM bellek ya da 6 GB RAM bellek olmak üzere iki farklı seçenek kullanıcılara sunulacak.

6 GB RAM bellek miktarının bulunduğu modelde 128 GB depolama alanına varan depolama alanı da göreceğiz. Arka kısımda 12 MP değerinde çift arka kamera kullanacak olan telefonun ön kısımda ise 8 MP değerinde tek bir kamerasının olacağı da bir başka detay. Son olarak Xiaomi Mi Play akıllı telefonunun ekran kısmında 5.84 inçlik bir panelle geleceğini ve Full HD+ çözünürlük değerine sahip olacağını da ekleyelim. Tüm bu özelliklerin yarın itibariyle resmi olarak açıklanması beklentisi de var.