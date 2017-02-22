Xiaomi Mi Power Bank 2 Özellikleri, Çıkış Tarihi ve Fiyatı

Akıllı telefonlar için bir hayli önemli hale gelmeye başlayan taşınabilir şarj cihazları son dönemde tıpkı akıllı telefonlar gibi sürekli olarak yenilenmeye başladı. Aslında çok basit teknolojiler olarak gösterilse de taşınabilir şarj cihazları akıllı telefonlar için kimi durumlarda hayat kurtarıcı olarak bile gösterilmekte. Bu kadar önem verilmesi ile beraber daha hızlı geliştirilen taşınabilir şarj cihazlarının son temsilcisi ise Xiaomi Mi Power Bank 2 serisi oldu.

Xiaomi Mi Power Bank 2 Nasıl Özelliklerle Geliyor?

Taşınabilir şarj cihazları içerisinde hem üst seviye kapasiteleri hem de kullandıkları teknolojilerle dikkat çeken ürünlerden biri olan Xiaomi Mi Power Bank serisinin yeni üyesi olan Xiaomi Mi Power Bank 2 taşınabilir şarj cihazlarının özelliklerine geçelim.

Tasarım Biraz Daha Kaba

Xiaomi Mi Power Bank 2 serisine göre serinin tasarımı biraz daha kalın bir kasa ile dikkat çekiyor. Uzun dikdörtgen şeklinde gelen yeni seri taşınabilir şarj cihazlarının boyu toplam 135.5 mm olarak karşımıza çıkıyor. 135 mm boyuna karşın 67 mm genişliğe sahip olan cihazın kalınlığı ise 24 mm değerinde ve biraz kalın.

Tabi ki kapasitesine baktığımızda bu kalınlı değeri de kabul edilebilir bir değer olarak karşımıza çıkıyor. Toplamda 330 gram ağırlığında olan serinin kasa malzemesi ise ağırlığını biraz daha düşürebilmek için plastik olarak üretilmiş. Buna rağmen dayanıklı bir kasadan bahsetmek mümkün.

Quich Charge 3.0 Teknolojisi ve Genişletilmiş Pil Kapasitesi

Xiaomi Mi Power Bank 2 serisinin dikkat çeken en büyük özelliği tabi ki pil kapasitesi. İlk seride yer alan 20.000 mAh kapasitesi de zaten cihazın öne çıkmasını sağlamıştı. Bu seride markanın pil kapasitelerinde değişiklik yapmadığını da belirmek gerekiyor. Zaten yüksek olan pil kapasitesi bu seride de korunmuş durumda. Xiaomi Mi Power Bank 2 serisinin öne çıkaran özelliklerinin birisi de pil kapasitesine ek olarak hızlı şark teknolojisi.

Mobil işlemci devi olan Qualcomm’un Ouick Charge 3.0 teknolojisini içerisinde barındıran taşınabilir şarj cihazı bu şekilde hızlı şarj desteği bulunan şarj cihazları ile aynı seviyede şarj yapabilmekte. Bu sayede akıllı telefonlar çok kısa bir sürede şarj edilirken bunun dışında Xiaomi Mi Power Bank 2 cihazının da sadece 6 saat içerisinde tam şarj olduğunu belirtelim.

Toplamda 2 Çıkış

Xiaomi Mi Power Bank 2 serisinin çıkış sayılarından biraz bahsedecek olursak yeni seri taşınabilir şarj cihazlarının 2 adet çıkışının bulunduğunu belirtelim. Birisinin 2A bir diğerinin ise 2.4A olduğu çıkışları sayesinde ise aynı anda iki şarj imkanı da elde edebiliyorsunuz. Tabi bu durum hem şarj süresin uzatıyor hem de şarj kalitesini bir nebze düşürüyor.

Her Türlü Koruma İle Beraber Gelmekte

Son olarak Xiaomi Mi Power Bank 2 serisinin içerisinde barındırdığı pil korumalarından bahsedelim. Oldukça yüksek bir pil kapasitesi bulunması ile beraber içerisinde hemen her türlü pil korumasının da bulunmasının beklendiği cihazda düşük voltaj koruması, fazla akım koruması, fazla deşarj koruması, sıcaklık koruması, voltaj koruması, kısa devre koruması ve yeniden başlatma koruması gibi birçok farklı özellikleri de dikkat çekiyor.

Çıkış Tarihi Ve Fiyatı

Tanıtımının hemen ardından satışa şu an için çıkan yeni seri taşınabilir şarj cihazlarının tüm bu özellikleri ile beraber satış fiyatının ise ülkemizde 135 TL olduğu da belirtildi. Bu fiyat için oldukça ideal bir ürün olan serinin renk seçeneğinin ise sadece beyaz olduğunu da belirtelim.