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Xiaomi Mi Scooter 3 Serisi Geliyor – İşte Detaylar!

Xiaomi yeni bir scooter serisini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. İşte yepyeni detaylar...

Ayşen Sıla

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Xiaomi’nin ürün ekosistemi, tümü hayatı kolaylaştırmak için tasarlanmış çeşitli kategorilere ayrılıyor. Markanın popüler ürünlerinden biri de MIJIA markası altında Çin’de piyasaya sürülen Mi Scooter oldu. Ürünler sadece Çin’de değil Avrupa’da da markanın en çok satan ürünlerinden biri haline geldi.

Bir kaynak, Çin teknoloji devinin yakında iki scooter modelini piyasaya sürmeyi planladığını iddia etti. Mi Scooter 3 ve Mi Scooter 3 Lite olarak adlandırılan scooterlar, bir posterde yer aldı. Bununla birlikte görüntü, Şubat ayının başlarında piyasaya sürülen Mi Electric Scooter Pro 2 Mercedes-AMG Petronas F1 Team Edition’da olduğu gibi görünüyor.

Şimdilik, yaklaşan scooterlar hakkında başka bir bilgi yok, ancak Mi Scooter 3’ün Mi Scooter Pro 2’ye göre bazı iyi özelliklerle gelmesini bekliyoruz. Mi Scooter 3 Lite, muhtemelen Scooter’a kıyasla daha düşük özelliklerle gelecek. Her iki modelin de aynı tasarımla gelmesi bekleniyor.

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Her ne olursa olsun yeni model, önde gelen otomobil şirketi Mercedes-AMG’nin tasarım öğelerini Xiaomi’nin gelişmiş scooter mühendisliği ile birleştiren Mi Electric Scooter Pro 2 Mercedes-AMG Petronas F1 Team Edition kadar havalı olmalı. Scooter böylece  ödün vermeden güvenilirlik, stil ve rahatlık sunabilir.

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KaynakGizmo China

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