Xiaomi Mi Smart Band 6, Xiaomi’nin bugün düzenlediği etkinlikte tanıtıldı. Akıllı bileklik “tam ekran” AMOLED ekrana kavuşuyor.

Xiaomi’nin Mega Lansmanı akıllı telefonlardan daha fazlasını içeriyordu – akıllı telefonlarının yanı sıra şirket ayrıca yeni nesil akıllı bant ve yeni bir akıllı projektörü de tanıttı.

Xiaomi Mi Akıllı Bant 6

Bu, Mi Band 3’ün renkli ekran eklemesinden bu yana yapılan en büyük yükseltmedir. Xiaomi Mi Smart Band 6, akıllı telefonlardan ilham alıyor ve yuvarlak köşeli bir ekrana sahip. Resmi rakamlara göre, bu 1,56 inçlik bir ekrandır, ancak hap şekli ölçmeyi biraz zorlaştırıyor.

Önemli olan sayı, bunun önceki nesle göre yaklaşık %50 daha fazla ekran hacmine sahip olduğunu gösteriyor. Ekran 152 x 486 piksel çözünürlüğe (326 ppi) ve 450 nit’e kadar parlaklığa sahiptir. Ekran, ayrıca parmak izi bırakmayan kaplamalı temperli cam ile kaplanmıştır.

Diğer büyük yükseltme, SpO2 izlemenin dahil edilmesidir. Bandın egzersiz sırasında kan oksijen seviyenizi izlemesini sağlar, ancak aynı zamanda siz uyurken solunum kalitenizi takip etmesini sağlar (REM takibi de mevcuttur). 24/7 kalp atışlarınızı takip edebilen bir kalp atış hızı monitörü de önceki modellerde olduğu gibi bunda da yer alıyor.

125 mAh LiPo pil, önceki nesil ile aynı boyutta ve artan ekran boyutuna rağmen aynı 14 günlük pil ömrünü vaat ediyor. Bu akıllı bileklik, selefi ile aynı manyetik geçmeli şarjı kullanıyor.

Ek sağlık özellikleri arasında kadın sağlığı takibi ve stres izleme bulunuyor. Egzersiz söz konusu olduğunda, eski modelin iki katı (30 fitness modu) vardır. Bu modlardan 6’sı otomatik olarak algılanabilir: yürüyüş, koşu bandı, bisiklet, kürek makinesi (ergometre) ve eliptik.

Akıllı bileklik önceki modeller gibi 5 ATM’ye (50 Metre derinlik) kadar suya dayanıklıdır, böylece yüzmeye ve hatta şnorkelle yüzmeye bile götürebilirsiniz. Siyah, Turuncu, Sarı, Zeytin, Fildişi ve Mavi renklerde silikon kayış ile birlikte satışa sunulacak. Kordon 47,4×18,6×12,7 mm boyutlarındadır (yani yaklaşık 5 sürümüyle aynıdır), kayış uzunluğu 155 mm ile 219 mm arasında ayarlanabilir.

Xiaomi Mi Band, normal sürüm için yakında Çin’de 230 CNY (35 $ / 30 €) fiyatla satışa sunulacak. NFC sürümü 280 CNY’ye mal oluyor. Avrupa’da bu akıllı bileklik yaklaşık 45 € ‘ya satışa çıkacak. Ülkemizde de yaklaşık 350-400 TL arası fiyata sahip olması bekleniyor.