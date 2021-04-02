Xiaomi Mi Smart Band 6, Yeni Bir Güncelleme Aldı!

Çin’li akıllı telefon ve diğer akıllı cihaz üreticisi Xiaomi, geçtiğimiz haftalarda yeni Mi Smart Band 6‘yı tanıtmıştı. Şirketin bu yeni akıllı bilekliği kanınızdaki oksijen seviyesini ölçebilen Sp02 sensörü ve diğer birçok özelliğe sahip. Ancak şirket bugün yayımladığı bir güncelleme ile birlikte bu sensör sayesinde artık uyurken nefes alıp verme kalitenizi ölçebiliyor.

Bu özelliği şirket ilk tanıtımda açıklamıştı ancak bugün itibariyle Mi Fit uygulaması üzerinde sunmaya başladı. Güncellemeyle birlikte 5.0.0‘a yükselen bileklik yazılımı, aynı zamaman geliştirilmiş kullanıcı deneyimi ve birçok hata düzeltmesini de içerisinde bulunduruyor.





Mi Fit‘in Android ve iOS cihazlar için desteği ilk günden beri devam ediyor. Kullanıcılar hem Android hem de iOS cihazlarına yeni akıllı bilekliği bağlayabilir ve kontrolünü gerçekleştirebilir. Xiaomi Mi Smart Band 6, 486 x 152 piksel çözünürlüğünde 450 nit 1.56 inç AMOLED bir ekrana sahip. Bununla birlikte cihazın içerisindeki 125 mAh batarya kapasitesi kullanıcılara 14 günlük bir dayanıklılık sunuyor.

Aynı zamanda bileklik, 5ATM sertifikasıyla birlikte su direncine karşı oldukça fazla dayanıklı bir yapıya sahip durumda. Bunun dışında cihazın içerisinde 30 egzersiz modu yer alıyor. Bu modlara destek olarak kalp atış hızı sensörü ve REM uykunuzu takip edebileceğiniz bir özellik daha bulunuyor. Mi Smart Band 6, Avrupa pazarında 45 euro, global olarak ise 43 dolardan satışa çıkmış durumda. Cihazın NFC sürümlü modeli ise Çin’de 35 dolar ile satılıyor.