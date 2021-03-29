Xiaomi Mi Smart Projector 2 Pro Tanıtıldı – Özellikleri ve Fiyatı

Xiaomi bugün düzenlediği etkinlikte pek çok teknolojik ürün gammını tanıttı. Bunların içerisinde Amiral gemisi akıllı telefonları, Mi band 6 akıllı saati, oyuncular için Wi-Fi 6 destekli router ve Smart Projector 2 Pro akıllı projektörü bulunuyor.

Smart Projector 2 Pro maksimum 1.300 nit parlaklıkla 60” ile 120” boyutunda bir görüntü yansıtabiliyor. Projektör ayrıca 1080p çözünürlük ve HDR10 görüntü sunuyor.

Time of Flight sensörü sayesinde odak otomatik olarak ele alınır, hepsi sadece birkaç saniye sürer. Çok yönlü trapezoid düzeltme de yansıtılan görüntüyü görebilen bir kamera ile otomatik olarak yapılır.

Mi Smart Projector 2 Pro, Android TV 9.0 ile çalışır ve önceden yüklenmiş Netflix ile birlikte gelir. Elbette diğer yayın hizmetlerinden uygulamalar çalıştırabilirsiniz, ancak Netflix, uzaktan kumanda üzerindeki özel düğme biraz ayrışıyor. İşlem gücü, Amlogic T972-H yonga setinin sayesinde sağlanır ve 16 GB eMMC depolama alanı vardır.

Akıllı cihazın bağlantı noktaları arasında, iki adet HDMI 2.0 bağlantı noktası ve bir AV girişi bulunur. Ayrıca flash sürücü takabilmeniz için iki USB 2.0 bağlantı noktası da bu cihazda yer almaktadır. Kablolarla uğraşmak istemiyorsanız, telefonunuzdaki resimleri ve videoları kolayca paylaşmak için Chromecast‘i kullanabilirsiniz.

İnternet bağlantısı bir Ethernet bağlantı noktası tarafından yönetilir. Yakınlarda CAT kablosunun olmadığı durumlarda, bunun yerine bir Wi-Fi 5 ağına bağlanabilirsiniz. Bağlandıktan sonra, akıllı ev cihazlarını kontrol etmek için Google Asistan’ı kullanabilirsiniz (ör. Filminiz başlarken ışıkları kapatın).

Projektörde iki adet 10W hoparlör bulunur ve Dolby Audio ve DTS-HD desteği var. Harici hoparlör kullanmayı tercih ederseniz, bir 3,5 mm ve bir S/PDIF jakına cihazda yer verilmiştir.

Projektör 215 x 201 x 143 mm ölçülerinde ve 3,7 kg ağırlığında, yansıtma oranı 1,1’dir.

Mi Smart Projector 2 Pro yakında avrupada 1.000 € fiyatla satışa sunulacak. Ülkemizdeki satışa çıkış tarihi ve fiyatlandırma için herhangi bilgi bulunmuyor. Fakat 10.000 TL civarı bir fiyat öngörebiliriz.