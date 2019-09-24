Xiaomi Mi TV Pro Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Yeni nesil televizyonların cezbediciliği şüphesiz en büyük satış noktaları. Xiaomi Mi TV Pro'nun oldukça yüksek ekran gövde oranının bulunması, diğer televizyonlara göre ön plana çıkmasına yardımcı olacak...

Xiaomi, bugün Çin’de düzenlediği etkinlikte “Mi TV Pro” ismini taşıyan yepyeni bir 4k TV serisini tanıttı. Seride, ekran boyutu 43 inç, 55 inç ve 65 inç olan üç farklı televizyon yer alıyor. Yeni çıkan TV’ler, şık bir görünüm sağlayan alüminyum alaşım gibi üstün malzemelerden yapılmıştır.

Mi TV Pro serisinde yer alan üç TV’nin hepsinde, ekran etrafında %97‘ye kadar etkileyici bir ekran/gövde oranı var. Üstelik son derece dar çerçevelerle geliyor. Üst, sol ve sağ çerçevelere kıyasla; Ekranın altındaki çerçeve “Mi” logosuna ev sahipliği yaptığı için biraz daha kalındır.

Mi Tv Pro’nun orta çerçevesi Alüminyum alaşımından yapılmıştır ve sağlam bir yapıya kavuşmasını sağlayan metal bir tabana sahiptir. Arka panel plastikten yapılmış olsa da çekici tasarımıyla yine de etkileyici. Kısmen karbon elyaf dokumalara benziyor.

Mi TV Pro programına dahil olan üç modelde de saat hızı 1.9 GHz olan Quad Core 64 bit işlemci bulunuyor. Xiaomi’ye göre, yonga seti, yüksek güç tasarrufu sağlayan 12 nm FinFET işlemi kullanılarak üretiliyor. Bellek ve depolama açısından 2 GB RAM ve 32 GB dahili depolama özelliğine sahiptirler.

Geçmişte Mi TV’lerde gözlendiği gibi, Mi TV Pro serisi de aynı zamanda PatchWall işletim sisteminde çalışıyor. TV’ler önceden kurulmuş, iQiyi‘den Tencent Video, Youku ve VOD dahil olmak üzere birkaç video akış servisi ile birlikte gönderilir.

TV’lerin göze çarpan diğer özellikleri arasında Dolby Audio, XiaoAi asistanı, sesli komutlar ve IoT cihazlarına bağlanma seçeneği bulunuyor. 4K’lık bir ekrana sahip olsalar da, yonga seti 8K içeriğini sorunsuz bir şekilde çalıştırmak için yeterli.

Xiaomi Mi TV Pro Fiyatı ve Boyut Seçenekleri

43 inç: 210 dolar

55 inç: 337 ABD doları

65 inç: 478 dolar

Çin’deki TV’lerin ön siparişleri 24 Eylül’de başlayacak ve 27 Eylül’den itibaren satın alınabilecek. Şirket, diğer bölgelerdeki lansmanları hakkında herhangi bir bilgi vermedi.