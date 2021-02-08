Xiaomi Mi TV Q1 75 İnç Piyasaya Sürüldü – Muhteşem Özelliklerine Bir Göz Atın!

Xiaomi, bugün muhteşem bir etkinlik gerçekleştirdi. Şirket, Mi 11’in küresel modelini ve Mi Electric Scooter Pro 2 Mercedes-AMD Petronas F1 Team Edition adlı bir scooterı piyasaya sürdü. Çinli teknoloji devi, Mi TV Q1 75 inç akıllı TV’yi bugün satışa sundu. TV, markanın QLED 4K ekranlı yüksek bir teklifi olarak görücüye çıktı.

Adından da anlaşılacağı gibi akıllı TV, 75 inçlik devasa bir ekran paneline sahip ve kuantum nokta teknolojisinin yanı sıra Android TV 10 sistemi ve gelişmiş bir akıllı TV deneyimini kullanıyor.

Tasarım açısından, Mi TV Q1 75 inç, zarif ve minimalist bir tasarıma sahip. Akıllı TV, 4K UHD çözünürlüklü ekranı ve kuantum nokta teknolojisi ile gerçeğe yakın bir sinema deneyimi sunuyor. 75 inçlik dev ekran, birinci sınıf bir metal kaplamaya ve efsanevi 178 derece görüntüleme açısına sahip kenardan kenara, çerçevesiz bir ekran tasarımı benimsiyor.

Görüntü kalitesi söz konusu olduğunda, Mi TV Q1 75 inç, 1.07 milyar renk varyasyonu ve 1.024 farklı renk tonu ile yüzde 100 NTSC renk aralığını barındıran 4K QLED ekran paneliyle diğerlerinin bir adım ötesinde yer alıyor. 192 bölgeli tam dizi dinamik yerel karartma ile donatılmış Mi TV Q1 75 inç, rakipsiz görüntü kontrastını koruyarak 10.000: 1 mükemmel kontrast oranına ulaşıyor. Dolby Vision ve HDR10 + desteği ile Mi TV Q1 75 ”, en üst düzeyde izleme deneyimi için genişletilmiş dinamik aralık ve canlı renkler barındırıyor.

Ayrıca, Mi TV Q1, güçlü bir 120Hz yenileme hızı vaat ediyor. Üstelik HDMI 2.1 bağlantı noktalarını ve Otomatik Düşük Gecikme Modu’nu (ALLM) barındırıyor, bu da onu sahiden de çok iyi bir 4K TV yapıyor.

Ses kısmında ise Mi TV Q1 etkileyici bir kurulum sunuyor. Kristal netliğinde ses için altı hoparlör (iki tweeter ve dört woofer) kullanan 30W stereo hoparlör sisteminden sinematik ses çıkışı sağlıyor. Akıllı TV ayrıca, sınıfının en iyisi ses geliştirme için kulağı olan kullanıcılar için Dolby AudioTM ve DTS-HD’yi destekliuor.

Akıllı TV’nin bir diğer etkileyici özelliği de beraberinde gelen 360 derece Bluetooth uzaktan kumandası diyebiliriz. Bu, herhangi bir yöne bakarken TV’yi kontrol etmeyi mümkün kılıyor. Akıllı TV ayrıca Google Asistan desteği ile birlikte geliyor ve OK, Google komutu kullanılarak etkinleştirilebiliyor.

Amazon Alexa ile de çalışıyor. Uzak alan ses kontrolü için özel mikrofonlar (3 metreye kadar), kullanıcıların TV ve diğer bağlı akıllı cihazlar üzerinde eller serbest kontrolün keyfini çıkarmasına olanak tanıyor. Mi TV Q1 75 inç, Mart 2021’den itibaren 1.299 euro fiyatla raflarda yerini alacak.