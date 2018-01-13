CES 2018 fuarında, sanal gerçeklik alanında da birçok yeni ürünün tanıtımı yapıldı. Bu alanda en iddialı ürün olan HTC Vive Pro modeli ve Daydream serisinin ilk bağımsız ürünü olan Lenovo Go serisinin hemen ardından bir seri daha tanıtıldı. Bu kez söz konusu tanıtımda gündem olan marka ise Xiaomi oldu. Çinli akıllı telefon devinin yeni sanal gerçeklik başlığı ise Xiaomi Mi VR serisi oldu.

Aslında bu seriye oldukça tanıdık olduğumuzu ve daha önce Xiaomi Mi VR modelini gördüğümüzü hatırlatarak başlayalım. Hemen ürünün özelliklerinden söz edelim.

Xiaomi Mi VR Nasıl Bir Cihaz?

Cihaz tam olarak Facebook’un sanal gerçeklik cihazının kopyası. Fakat burada Xiaomi tarafından yapılan bir kopyalama söz konusu değil. Xiaomi Mi VR cihazı bir anlaşmanın ürünü diyebiliriz.

Daha önce Facebook tarafından tanıtımı yapılan Oculus VR cihazının birebir aynısı olan cihaz, doğrudan Facebook’un ürününün adı ile değil de Xiaomi adı ile çıkacak. Buradan hemen bir başka haberi daha verebiliriz. Facebook’un tüm sanal başlıklarını da Xiaomi üretecek.

Marka kendi ülkesinde bu başlıkları Xiaomi Mi VR adı ile satacak ve kendi VR cihazı olarak ele alacak. Logo dahil tüm yerleşimler Xiaomi markası üzerine kurulmuş olacak. Tasarımda dahil olmak üzere markanın özelleştirmelerini içerecek olan sanal gerçeklik gözlüğünün, tüm küresel pazarda ise orijinal adı olan Oculus adını alacağını göreceğiz. Tabii ki yine logo kısmında değişiklikler olacak ve Xiaomi logolarına yer verilmeyecek.

Bağımsız Özelliklerle Kullanılacak

Teknik özellikler kısmına geçildiği zaman ise Xiaomi Mi VR modelinin akıllı telefonlara bağlı bir cihaz olmayacağını göreceğiz. Bağımsız olarak çalışacak olan sanal gerçeklik cihazının içerisinde Snapdragon 821 serisi işlemciler yer alacak.

Yeni işlemci modellerine göre görüntü işleme konusunda biraz daha geri planda kalsa da bağımsız cihazlar için yeterli olarak gösterilen Snapdragon 821 işlemcilerinin dışındaki detaylar ise henüz açıklanmadı. Bunun için Facebook’un bir açıklama daha yapması bekleniyor. İki markanın ortaklığı nasıl bir sonuç getirecek orası da başka bir merak konusu olarak karşımıza çıkıyor.