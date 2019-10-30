Xiaomi Mi Watch Canlı Videosu Sızdırıldı – Beklentileri Karşılayacak!

Xiaomi, Mi CC9 Pro akıllı telefonu ve diğer birkaç ürünle birlikte, 5 Kasım’da Çin’de düzenleyeceği bir etkinlikte tanıtacak. Tabi ki etkinliğin en çok beklenen ürünlerinden bir tanesi Xiaomi’nin ilk akıllı saati olması beklenen Xiaomi Mi Watch. Son bir kaç gündür popülerlik kazanan saatin detayları her geçen gün netlik kazanıyor.

Resmi tanıtımın yapılmasını beklerken, şirket yaklaşmakta olan akıllı saatin teknik çizimlerini dün paylaştı. Çizimler, bize Apple Watch’a çok benzeyen tasarım ile geleceğini gösterdi. Kısa bir süre sonra da, cihazın canlı görüntüsü çevrimiçi olarak sızdırıldı.

Video sadece bize cihazın tasarımını göstermiyor, aynı zamanda cihazın arayüzünü ve içerisinde bulunan uygulamalara da göz atmamıza yardımcı oldu. Dili Çince ama görüntüler kısmen ne ile geleceğiniz gödsteriyor. Ayrıca videoda saatte video izlemenin mümkün olduğunu da görebilirsiniz.

Daha önce, yaklaşmakta olan akıllı Xiaomi Wear yonga seti tarafından destekleneceği ve ayrıca eSIM kart, 4G LTE ağ bağlantısı, çok fonksiyonlu NFC ve akıllı ses asistanı desteği ile geleceği bildirildi.

Xiaomi Smartwatch, Google’ın Android Wear işletim sistemden farklı olarak “Mi Wear” işletim sistemi olarak adlandırılabilecek özel bir sürümünü kullanıyor. Kare şekilli bir gövdeye sahip olan Xiaomi akıllı saatinin sağ üst köşede bir düğmesi bulunuyor. Ayrıca Siyah ve Beyaz olmak üzere iki renk seçeneğinde gelecek.