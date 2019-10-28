Xiaomi Mi Watch Çıkış Tarihi Açıklandı!

Xiaomi, kısa süre önce piyasaya sunduğu Mi Band spor takipçisi sayesinde giyilebilir cihazlar konusunda lider markalardan biri haline geldi. Buna karşılık kendine ait henüz resmi bir akıllı saat duyurmadı. Kısa bir süre önce şirketin Google’ın WearOS’unu çalıştıracak Mi Watch adlı bir akıllı saati piyasaya süreceği bildirdi.

Şimdi ise şirket yaklaşmakta olan Xiaomi Mi Watch’ın 5 Kasım’da Çin’de tanıtılacağını söyledi. Xiaomi Watch akıllı saati ile birlikte şirket, 108MP birincil kamerası bulunan Mi CC9 Pro ve yeni Xiaomi Mi TV 5 serisi dahil olmak üzere birkaç ürün daha piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

Daha önce, yaklaşan akıllı saatlerin Xiaomi Wear yonga seti tarafından destekleneceği ve ayrıca eSIM kart, 4G LTE ağ bağlantısı, çok fonksiyonlu NFC ve akıllı ses asistanı desteği ile geleceği bildirildi.

Cihazın Google’ın Android Wear işletim sisteminin değişitirilmiş hali olan “Mi Wear” işletim sistemi ile kutudan çıkması bekleniyor. Cihazın tasarımı kısa bir süre önce internete sızdırılmıştı. Dairesel bir gövdeye benzer şekilde geleceğini iddia ediyordu. Tanıtım posteri ise Apple Watch’a benzer bir dikdörtgen gövdeli olduğunu ortaya çıkarıyor.

Eylül ayının başlarında şirket, “Millennium MIX ALPHA”, “Mi MIX Alpha” ve “Mi Watch COLOR” dahil olmak üzere birkaç ticari marka tescil ettirdi. Xiaomi şu anda Huami Teknolojisini içeren eko-zincir şirketleri altında giyilebilir cihazlar satıyor.