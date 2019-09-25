Xiaomi Mi Watch Geliyor – İşte Özellikleri ve Çıkış Tarihi

Akıllı giyilebilir ürünler söz konusu olduğunda, Xiaomi aklımızda geçen ilk isimlerden biri. 2014 yılında şirket, ucuz fiyat etiketi sayesinde son derece popüler hale gelen birinci nesil Mi Band‘ı piyasaya sürdü.

Her ne kadar Xiaomi, fitness grubunun yeni nesillerinde kayda değer bir başarı elde etmiş olsa da, Wear Os kullanan cihazlara henüz girmedi. Yani sağlık alanında çalışmaları hali hazırda mevcut. Akıllı saat konusunda ise bir girişim söz konusu değildi. Ancak bu durum yakında değişebilir.

Kısaca bir açıklama yapmak gerekirse Wear OS, akıllı saatler ve diğer giyilebilir ürünler için tasarlanmış Google’ın Android işletim sisteminin bir sürümüdür.

9to5Google tarafından yürütülen bir projede, Wear OS’in 2.28 sürümüne bir yayın paylaşıldı. APK Insight programına dahil olan bu uygulamanın Xiaomi’nin yeni giyilebilir cihazına yükleneceği ve bu işletim sisteminin telefona güç vereceği ortaya çıktı.

İddia edilen “Mi Watch” ın özellikleri veya tasarımıyla ilgili detaylar şu anda mevcut değil. Xiaomi’nin fiyatlandırma stratejisini sürdürmesi ve cihazı karlı bir fiyat etiketinde işaretlemesi bekleniyor.

Sonuç olarak, Xiaomi’nin Wear OS ile bir akıllı saat tanıtma olasılığı oldukça yüksek. Ancak bir şirket yetkilisi bununla ilgili bir açıklama yayınlayana kadar beklememiz gerekecek.