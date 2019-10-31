Xiaomi Mi Watch Kendine Ait Uygulama Mağazasına Sahip Olacak!

Xiaomi‘nin 5 Kasım’da yapacağı etkinlik, büyük ses getirecek gibi duruyor. Şirket ilk 108MP kameralı telefonunun yanı sıra ilk akıllı saati olan Xiaomi Mi Watch‘ı da tanıtacak. Her geçen gün akıllı saatin hakkında yeni özellikleri duyuyoruz. Bugün ise şaşırtıcı bir özellik daha açıklandı.

Xiaomi, Mi Watch’ın bağımsız olarak müzik dinleyebilme özelliği ile geleceğini açıkladı. Bu yüzden müzik akışı için akıllı telefonunuza sürekli bakmanıza gerek kalmayacak. Bunun en iyi yanı diyelim ki sabah koşu yapacaksınız, telefonunuzu yanınıza almanıza gerek yok, çünkü kendine ait hoparlörü var.

Bağımsız müzik çalma akıllı saatlerde yeni bir özellik değil. Amazfit’in Pace serisi bu özelliği sunuyor. Bununla birlikte, Mi Watch, bir eSIM özelliğine sahip olduğu için işleri daha da ilginç hale getirebilir. Bu da telefonunuzun illede yanınıza almanıza gerek olmadığını gösteriyor.

Mi Watch, şaşırtıcı bir şekilde, bir kalp atış hızı sensörü ve akıllı ev kontrollerine de sahip olacak. Ayrıca birden fazla renk seçeneğinde kauçuk kayışları da beraberinde getirecek. Mi Watch Watch OS ile özelleştirilen MIUI arayüzüne sahip şekilde kutudan çıkacak.

Son açıklanan özellik ise saatinize birçok farklı uygulama yükleyebileceksiniz. Donanım kısmında Mi Watch, Wi-Fi, Bluetooth, NFC, GPS ve hatta bir eSIM gibi bağlantı seçenekleri ile Snapdragon Wear 3100 işlemci donanımlarına sahip. Saatiniz, bir akıllı telefon gibi, saatin üzerinde çağrı yapabilmeniz ve alabilmeniz için gerekli donanımları da barındırıyor.