Xiaomi Mi Watch Resmi Posterleri Yayınlandı!

Xiaomi, şirketin Mi Band spor takipçileri sayesinde giyilebilir cihazlar konusunda lider markalardan biri. Şimdi şirket, 5 Kasım’da Çin’de bir tanıtım etkinliğinde ilk akıllı saati olan Xiaomi Mi Watch‘ı piyasaya sürecek. Bugün ise şirket, akıllı saatin resmi posterlerini paylaştı. Posterler, neredeyse cihazın tüm yönlerini açığa çıkarıyor.

Daha önce sızdırılan teknik çizimlerden de bilindiği gibi Mi Watch, kare şeklinde bir gövde ve sağ tarafta tek bir düğme ile birlikte gelecek. Tasarım açısından saat, Apple Watch‘a oldukça benziyor.

Xiaomi Mi Watch, Google’ın Android Wear işletim sisteminin “Mi Wear” işletim sistemi adı verilen özel bir sürümünü kullanıyor olacak. Qualcomm Snapdragon 3100 işlemci tarafından desteklendiği onaylandı. Ayrıca eSIM, NFC, GPS, WiFi ve Bluetooth desteği ile birlikte gelecek.

Birkaç gün önce, şirket yaklaşmakta olan Mi Watch’un bağımsız olarak müzik çalabildiğini ve kullanıcının müzik dosyalarını bile depolama alanına indirme seçeneğine sahip olacağını doğruladı. Mi Watch, şaşırtıcı bir şekilde, bir kalp atış hızı sensörü ve akıllı ev kontrolleri ile birlikte gelecek.

Mi Band’in fitness takipçisi dışında, Amazfit markası altında bir akıllı saat serisi var ama hiçbiri Android Wear işletim sistemi kullanmıyor. Yaklaşan smartwatch, şirketin markasıyla ilk gelen olacak.