Ana Sayfa Teknoloji Haberleri Xiaomi Mi Watch Resmi Posterleri Yayınlandı!

Xiaomi Mi Watch Resmi Posterleri Yayınlandı!

Apple Watch'a benzeyen tasarımıyla Xiaomi'nin ilk akıllı saati Xiaomi Mi Watch'ın resmi teknik çizimleri paylaşıldı...

Muhammed Arslan

-

21
0
Xiaomi Mi Watch Resmi Posterleri Yayınlandı!

Xiaomi, şirketin Mi Band spor takipçileri sayesinde giyilebilir cihazlar konusunda lider markalardan biri. Şimdi şirket, 5 Kasım’da Çin’de bir tanıtım etkinliğinde ilk akıllı saati olan Xiaomi Mi Watch‘ı piyasaya sürecek. Bugün ise şirket, akıllı saatin resmi posterlerini paylaştı. Posterler, neredeyse cihazın tüm yönlerini açığa çıkarıyor.

Daha önce sızdırılan teknik çizimlerden de bilindiği gibi Mi Watch, kare şeklinde bir gövde ve sağ tarafta tek bir düğme ile birlikte gelecek. Tasarım açısından saat, Apple Watch‘a oldukça benziyor.

Xiaomi Mi Watch, Google’ın Android Wear işletim sisteminin “Mi Wear” işletim sistemi adı verilen özel bir sürümünü kullanıyor olacak. Qualcomm Snapdragon 3100 işlemci tarafından desteklendiği onaylandı. Ayrıca eSIM, NFC, GPS, WiFi ve Bluetooth desteği ile birlikte gelecek.

Xiaomi Mi Watch Resmi Posterleri Yayınlandı!

Birkaç gün önce, şirket yaklaşmakta olan Mi Watch’un bağımsız olarak müzik çalabildiğini ve kullanıcının müzik dosyalarını bile depolama alanına indirme seçeneğine sahip olacağını doğruladı. Mi Watch, şaşırtıcı bir şekilde, bir kalp atış hızı sensörü ve akıllı ev kontrolleri ile birlikte gelecek.

Mi Band’in fitness takipçisi dışında, Amazfit markası altında bir akıllı saat serisi var ama hiçbiri Android Wear işletim sistemi kullanmıyor. Yaklaşan smartwatch, şirketin markasıyla ilk gelen olacak.

En Çok Karşılaştırılan Telefonlar

En Çok Görüntülenen Telefonlar

En Çok Görüntülenen Markalar

2018 Yılının En İyi Telefonları

Cepkolik © 2016, Tüm Hakları Saklıdır.