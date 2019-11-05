Xiaomi Mi Watch Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Xiaomi bugün Çin’de büyük bir etkinlik gerçekleştirdi. Etkinlikte şirket ilk akıllı saatini de duyurdu – Xiaomi Mi Watch. Akıllı saatin tasarımı Apple Watch’a çok benziyor. Ama özellik bakımından son derece zengin.

Şimdi, Mi Watch tasarımının orijinal olmadığını belirlediğimize göre, gövdesine daha yakından bakalım. Akıllı saat, safir camla korunan kare bir dokunmatik ekrana sahip. Saat, 326 PPI ile 1,78 inç AMOLED kavisli ekrana sahip. Saatin arkası seramikten yapılmıştır.

Sağda, saatin kullanıcı arayüzünde gezinmek için kullanılabilecek bir taç var. Taç dışında, sağ tarafta bir mikrofonun yanı sıra çok amaçlı bir düğme var. Sol tarafta, hoparlör açıklığı ile birlikte başka bir mikrofon deliğiniz var. Mi Watch, mat kaplamalı alüminyum alaşımlı bir gövdeye sahiptir. Alt kısımda, yükleme istasyonu ve kalp atış hızı monitörü pinlerini göreceksiniz.

Kayışa gelince, Xiaomi cilt dostu ve anti alerjik olan floro kauçuktan yapılmış çıkarılabilir kayışlar sunuyor. Beyaz, mavi, gümüş ve siyah dahil olmak üzere çoklu renk seçenekleri vardır. İçinde, Xiaomi Mi Watch, 1.2GHz’de ayarlanmış dört adet Cortex A7 çekirdeği içeren Snapdragon Wear 3100 4G yonga seti ile birlikte geliyor.

Xiaomi Mi Watch saatinin öne çıkan özelliklerinden biri de bataryası. Saat, 570mAh kapasite ile bugüne kadar görülen en büyük pillerden birine sahip. Şirket, Mi Watch’ın tek bir şarjla 36 saate veya iki güne kadar dayanabileceğini iddia ediyor.

Xiaomi akıllı saat, NFC, Bluetooth 4.2, Wi-Fi (n), GPS, bağımsız bir titreşim motoru ve oldukça büyük bir hoparlör gibi özelliklerle donatıldı. 2019’un en üst seviye akıllı saatlerinde olduğu gibi, Mi Watch da internete hücresel ağ üzerinden bağlanabilmenizi ve bağımsız olarak arama yapabilmenizi sağlayan eSIM’i destekliyor.

Mi Watch, Google’ın WearOS Tarafından Desteklenmektedir

Sürpriz bir hamleyle Xiaomi, Google’ın WearOS platformunu ele alıyor. Bununla birlikte, akıllı telefonları gibi, Xiaomi saatinde çalışan WearOS, MIUI for Watch arayüzü ile özelleştirildi. Şirket, saat için birkaç ilginç saat yüzü sunacak. Aynı zamanda Xiaomi’nin kendi XiaoAI yardımcısı ile entegre olarak geliyor.

Saat, vücutta bulunan genel fitness merkezli özelliklerin yanı sıra, kalp atış hızı izleme, kan oksijeni VO2 max sensörü, uyku izleme ve vücut enerji izlemesini destekler. WearOS platformundan güç alan Xiaomi Mi, yeni saat için 40’dan fazla optimize uygulama sunacak yerleşik uygulama mağazası ile birlikte geliyor. Mi Watch, evinizdeki akıllı ev aletlerine bağlanma ve kontrol etme yeteneğine de sahiptir.

Xiaomi Mi Watch Fiyatı

Xiaomi Mi Watch, Çin’de 185 dolarlık fiyat etiketine sahip. Saat, bugün öğleden sonra saat 5’den itibaren ön siparişe açılacak. 11 Kasım’da satışa sunulacak.