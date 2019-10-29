Xiaomi Mi Watch Teknik Çizimleri Yayınlandı – İlginç Detaylar Var!

Dün Xiaomi, 5 Kasım etkinliğinde Mi CC9 Pro ile birlikte yeni bir akıllı saat piyasaya süreceğini resmen doğruladı. Bugün ise Xiaomi’nin CEO’su Lei Jun yaklaşan Xiaomi Mi Watch akıllı saatinin teknik çizimlerini paylaştı. Asıl şok eden nokta tasarım konusu oldu. Çünkü Çinli teknoloji devi, yeni Mi Watch akıllı saatinin tasarımında Apple Watch’tan çok büyük ilham almış gibi görünüyor.

Xiaomi Mi Watch, iki bant renkte gelecek – siyah ve gümüş. Apple Watch serisine çok benzeyen kavisli bir dikdörtgen ekrana sahip. Dahası gövdenin yerleştirilmesi de tam olarak Apple Watch ile aynı. Güç düğmesi bile Apple’daki konum gibi yerleştirilmiştir.

Çinli teknoloji devi Xiaomi, açıkcası tasarım hakkında çok fazla vakit ayırmamış gibi görünüyor. Ayrıca şu da bir gerçek ki, Xiaomi yeni saatini daha ucuz bir fiyat etiketinde bir Apple Watch klonu olarak pazarlıyorsa hayal kırıklığına uğrayacağız.

Ek olarak Xiaomi birkaç gün önce, yeni saatinin gerçek bir akıllı telefon olacağını açıklamıştı. Xiaomi akıllı saati, bağımsız GPS, NFC, Wi-Fi / Bluetooth modülleriyle birlikte yüksek performanslı bir işlemciye sahip olacak. İçeride hoparlörlerin yanı sıra bağımsız bir lineer motor da olacak.

Ayrıca, bataryanın da oldukça büyük olacağı söyleniyor. Son olarak Mi Watch, Apple Watch gibi, eSIM desteğiyle gelecek. Bu yüzden yaklaşan Xiaomi Mi Watch orijinal bir tasarıma sahip olmasa bile, muhtemelen ilginç özelliklerle bunu telafi edecek. eSIM desteği ve hoparlörleriyle, saatin bir akıllı telefon gibi diğer işlevleri yapabilmesi gerekiyor.