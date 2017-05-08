Xiaomi MI6 Lite ve Plus Olmayacak

Son zamanlarda, Xiaomi MI6 Lite modeli Weibo üzerinde çok tartışıldı. Xiaomi MI6‘nın, 4 GB RAM ile inşa edilen Snapdragon 660 sürümünü 333 dolardan satacağı ve MI6’nın daha düşük versiyonu olacağı konuşuluyordu ve bu model Xiaomi MI6 Lite olarak adlandırılıyordu.

Haber hızlı bir şekilde yayılmaya başladıktan sonra, Snapdragon 660‘ın Snapdragon 835‘den daha fazla üretimi ve daha ucuz fiyatı nedeniyle pek çok kullanıcı bu habere sevindi. Ancak Weibo’daki sorularu nadiren de olsa cevaplayan firmanın CEO’su Lei Jun haberlerin sahte olduğunu söyledi. Ve sonra Weibo’ya Snapdragon 835 işlemci ve RAM 6GB, 10nm süreç sayesinde Antutu testinden 180.000 puana ulaşan yeni bir amiral gemisi akıllı telefonu olan MI6’yı paylaştı.

Bu nedenle, Xiaomi MI6 yalnızca üst seviye işlemci ile üretilecek ve varyasyonu olmayacak. Snapdragon 835 üretimi konusunda sıkıntılar bile olsa Xiaomi piyasaya hitap etmek için MI6’nın düşük sürümünü piyasaya sürmeyecek. Ama MI6’nın gerçekten düşük sürümü yayımlanacak olsaydı, satışlarının çok artacağı kesin.