Xiaomi MI6 Plus Arka Kapak Tasarımı Ortaya Çıktı

Nisan ayında Xiaomi, Xiaomi MI6‘yı yayınladığında herkesi kendine hayran bıraktı. Bu nedenle güzelliği ve özellikleri ile oldukça popüler oldu.

Snapdragon 835 işlemci stoklarından dolayı, Xiaomi MI6‘yı satın almak biraz zor. Ve bazı kullanıcılar 5.15 inç ekranın biraz küçük olduğunu düşünüyor, bu nedenle Xiaomi MI6 Plus büyük ekrana ihtiyaç duyanların ihtiyaçlarını karşılamaya geliyor.

12 Haziran‘da Weibo‘daki bir kullanıcı Xiaomi MI6 Plus’un arka kapağını sızdırdı, görüntüye göre Xiaomi MI6 Plus, kamera LED’inde ve diğer bağlantı noktalarında MI6’ya benziyor. Hâlâ çift arka kamera, dört eğri tasarımı, yalnızca farklı boyutlarda, 5.5 inç ekrana sahip.

Xiaomi MI6 Plus’un büyük ekranı ile oldukça ilgi çekeceği kesin. Çıkış tarihi ve fiyatı konusunda henüz bir bilgi bulunmamakta. Fakat yüksek bir fiyattan piyasaya gireceği kesin gibi, fakat yine de bir çok amiral gemisi modelinden yine de ucuz olacaktır.