Xiaomi Mi6 Plus Çıkmıyor, Mi Note 3 Geliyor

Bugün Xiaomi MI6 resmi olarak piyasaya çıktı ve beklendiği gibi saniyeler içinde tükendi. Daha büyük ekranlı MI6 Plus‘ın Haziran ayında piyasaya sürüleceğine dair haberler bulunmaktaydı. Ancak en son haberlere göre, Xiaomi MI6 Plus, ortaya çıkmayacak, çünkü geniş ekranlı akıllı telefon Xiaomi MI Note 3 olacak.

@Leng Xi Dev adlı Weibo kullanıcısı bir üreticiden aldığı bilgiye göre Xiaomi MI6 Plus‘ın durdurulduğunu ve nedeninin sızdırılmadığını belirtti. Güvenirliği onaylanmamasına rağmen, haber oldukça mümkün görünüyor.

Şu anda, MI6’nın yanı sıra, MI Note 2 ve MI MIX stokta satılmaya başlandı, MI6 Plus modelinin üretimi daha çok MI6 serisinin üretiminde sorunlara neden olacak. Ayrıca, MI Note 2 ve MI MIX için de büyük etki yaratacaktır.

Ayrıca, @Leng Xi Dev, Xiaomi’nin OLED ekranını benimseyen MI Note 3 modelini bu yılın üçüncü çeyreğinde, Eylül veya Ekim aylarında ortaya çıkacağını belirtiyor. Yani Xiaomi MI6 Plus mevcut olmayacak.

OLED ekranının temin edilmesindeki sıkıntılar ve diğer bileşenlerin maliyetinin artması nedeniyle, Xiaomi MI Note 3 de MI6 gibi yüksek fiyatlı olacak. Şu anda Xiaomi MI Note 3 hakkında daha fazla haber yok, küçük ekranlı bir telefonla ilgilenmiyorsanız Snapdragon 835 MSM8997SG işlemci, 6GB RAM tarafından desteklenecek bu MI’yi kapmak için yıl sonunu beklemeniz gerekecek.