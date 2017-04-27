Xiaomi Mi6 Plus Haziran Ayına Ertelendi

Xiaomi MI6 basın toplantısında nihayet Xiaomi MI6‘yı gördük ancak Xiaomi henüz Xiaomi MI6 Plus ve Xiaomi MI6 Jet Gümüş için seri üretime geçmedi.

Mevcut haberlere göre, Xiaomi hala MI6 Plus akıllı telefonunu 5.7 inç ekranıyla piyasaya sürecek, fakat piyasa çıkış tarihi Haziran ayına ertelendi. Ertelenme sebebi olarak zor işçilik ve yeni telefon alanını oluşturmak olarak gösteriliyor.

MI6 Jet Gümüşü versiyonu konusunda firmanın CEO’su Lei Jun, bu versiyonu terk etmeyeceklerini berlitmişti. Seri üretim probleminin çözülme aşamasında olduğu ve MI6 Jet Gümüş versiyonunun MI6 Plus ile aynı anda piyasa çıkacağı belirtiliyor.

Fiyat konusuna gelince MI6 Jet Gümüş versiyonu diğerleri ile aynı fiyata satılacak. MI6 Plus’ın 6GB RAM 64GB depolama alanına sahip modeli 500 dolar, 6GB RAM 128GB depolama alanı modeli 566 dolar, 8GB RAM 256GB depolama alanı modeli 666 dolardan satılacak. Anlaşılan uzak olmayan bir gelecekte MI6 Plus ve Oneplus 5 arasındaki zorlu rekabeti izleyeceğiz.