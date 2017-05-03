Xiaomi MI6 Rakibi Meizu Pro 7’nin Antutu Skoru Ortaya Çıktı

Çin’in en iyi akıllı telefonlarından bahsedecek olursak, Snapdragon 835 işlemcisi sayesinde çoğu kullanıcı Xiaomi MI6 gibi Xiaomi telefonlarını hatırlayabilir. Xiaomi MI6 şimdi en güçlü Çinli akıllı telefon haline geldi; bu nedenle diğer üreticiler amiral gemisi akıllı telefonlarını piyasaya sürmek ve MI6’yı yenmek istiyorlar. Yakın zamanda Meizu, Meizu MX7 ve Meizu Pro 7’nin gerçek fotoğraflarını ve özelliklerini ortaya koydu. Artık Xiaomi MI6’nın bir rakibi var.

Meizu Pro 7 sadece Samsung Exynos 8895 işlemcisini değil aynı zamanda 2K ekranı da kullanacak ve telefonun daha sorunsuz çalışmasını sağlayacak. 6GB RAM kullanacak olan cihaz kamera için 20MP arka kamera ve parmakizi tarayıcısının en güncel hali olan ekran için sensörünü kullanacak.

Açıklamalara göre Meizu Pro 7, 160.000 puana ulaştı ve optimizasyonu daha iyi yaptıktan sonra sorunsuz 170.000 puanı alacak. Yani Meizu Pro 7 ekran ve tasarım açısından Xiaomi MI6’yı yenecek güçte. Ve Meizu bu sefer kendi 40 W hızlı şarjını kullanacak ve telefonun Xiaomi MI6’dan daha hızlı şarj edilmesini sağlayacak.