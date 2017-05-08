Xiaomi MI6 vs Samsung Galaxy S7 Edge vs iPhone 7 Göz Koruma Karşılaştırması

Son güncellenen verilere göre, kullanıcıların %48.3‘ü gece 0:00‘da akıllı telefon kullanmayı seviyor. Göz koruma modunu destekleyen akıllı telefonlar bulunmakta ancak gece parlaklığı oldukça göz kamaştırıyor ve ekran görüntüsü çok sarı görünüyor, bu uygun değil. Xiaomi, MI6‘yı piyasaya sunduğunda, MI6 ekranının Çin Göz Mühendisliği Merkezi sertifikası tarafından onaylandığını ve gece kullanımına göre optimize edildiğini vurguladı.

Aslında, MI6’nın ultra karanlık gece ekranı modu kullanıldığında ekranın minimum parlaklığı %78 azalıyor, göz kamaşmıyor, sarı ışık çok fazla olmuyor ve ekranda gerçek renkler kalıyor. Bu doğruysa, Xiaomi MI6 ekranı birçok kullanıcı için büyük fayda sağlıyor, peki gerçek etki aslında nasıl?

Xiaomi topluluğunda bir kullanıcı Xiaomi MI6 ile Samsung Galaxy S7 Edge ve iPhone 7‘yi karşılaştırmış, efekt olağanüstü.

Göz koruma modunu başlattıktan sonra iPhone 7 açıkça sarı renkte görünüyor ancak Samsung Galaxy S7 Edge gri veya karanlık eğilimi gösteriyor ancak Xiaomi MI6 renk sunumu mavi ışığı kaldırarak daha mükemmel görünüyor; renk sıcaklığı da daha doğal görünüyor.