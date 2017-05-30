Xiaomi Mi7 Modelinin Render Görüntüleri Ortaya Çıktı

Xiaomi, 7 yılın tecrübesi ile çıkardığı Mi6 modelini daha yeni piyasaya sundu. Snapdragon 835 Octa çekirdekli işlemci, 6GB RAMe sahip, çift arka kamera için yalnızca güzel ve zarif bir tasarım değil, aynı zamanda güçlü bir model oldu. Mi6 henüz piyasa sürülmesine rağmen Mi7 modelinin render görüntüleri sızdırıldı. Eğer bu görüntüler gerçekse Mi7 en güzel cep telefonu modeli olacak.

Xiaomi Mi7’nin, 2560 × 1440 çözünürlüğe destek veren 6 inç 2K ekran kullanacak, herhangi bir fiziksel ev düğmesi yok, bu nedenle parmak izi tarayıcısı ekranın altına yerleştirilmiş ve Xiaomi Mi7 dikey hizada çift arka kamera kullanacak.

Xiaomi Mi7, şaşırtıcı tasarımın yanı sıra Snapdragon 845 Octa çekirdekli işlemciyi kullanması bekleniyor. Arka kamera 24MP çözünürlüğünde 3D çekimi ve 4K kamerayı destekleyecek. Dolayısıyla fotoğraf çekme özelliği çok güçlü olacak. Mi7 modelinin render görüntüleri konusunda sizin fikirleriniz neler?